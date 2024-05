Uroczysta sesja Rady Miasta w Trybunale Koronnym

Wojewoda lubelski przeczytał odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego 3 maja w województwie lubelskim:

– Mieszkańcy Lublina i województwa Lubelskiego, rodacy w tym roku świętujemy 233 rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku ustawy rządowej, jako pierwsza w Europie i druga na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, spisana ustawa zasadnicza, nadała kształt działalności na rzecz dobra wspólnego, regulując podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz. Konstytucja 3 Maja, określała fundamentalne zasady ustrojowe państwa przez co miała przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych.

Ten doniosły akt prawny przekształcał państwo w monarchię konstytucyjną wprowadzał zasadę trójpodziału władzy, zniósł liberum veto i wolną elekcję, zmniejszył bariery stanowe dla mieszczan, brał pod opiekę państwa, zakładał utworzenie silnej i nowoczesnej armii.

Nowatorskie rozwiązania stanowiły wyraz uznania, potrzeb różnych warstw społecznych co miało doprowadzić do stworzenia bardziej sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa.

Konstytucja 3 Maja, symbolizująca odwagę naszych przodków, stanowiła kamień milowy w historii naszej ojczyzny i Europy. Przez 123 lata niewoli, jawiła się jako dowód wewnętrznej siły Polaków, poczucia patriotyzmu i ofiarności w walce o odzyskanie niepodległości.

W dzisiejszym świecie pełnym wyzwań, wartości zawarte w konstytucji majowej, wolność równość, braterstwo, nie tracą swojego znaczenia, są nadal przewodnikiem w naszych dążeniach do budowania społeczeństwa, otwartego, tolerancyjnego, świadomego swojej historii oraz tożsamości.

Podkreślamy znaczenie współpracy i dialogu zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak też europejskim, wierzymy że w przyszłość narodu leży w jedności i wzajemnym szacunku a także gotowości do wspólnego rozwiązywania problemów, możemy z dumą obserwować rozwój województwa lubelskiego w harmonii z całą Polską i Europą, czerpiąc doświadczeń innych przy jednoczesnym poszanowaniu naszych wartości i tworzeniu nowych perspektyw.

Zachęcam wszystkich mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego, do aktywnego udziału w 3 majowych uroczystościach i wydarzeniach. Dumni z naszych barw i symboli narodowych świętujemy, wielkie chwile narodu, jego historii i tradycji oraz skłaniamy się do refleksji nad przyszłością, którą wspólnie tworzymy.

To doskonała okazja by docenić wolność demokrację i suwerenność, stanowiąca fundamenty państwa polskiego. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za przyszłe pokolenie, dziedzictwo Konstytucji 3 Maja, przesłanie jej twórców, zachęcają nas stawiania na pierwszym miejscu dobra ojczyzny, nieustannego dążenia do doskonałości i otwartości na świat. Niech 3 majowe święto będzie inspiracją do dalszego rozwoju naszego regionu, pielęgnujmy idee Solidarności oraz poczucie wspólnoty narodowej. Z okazji Święta Narodowego 3 maja, składam najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom województwa lubelskiego, poprzez udział w rocznicowych uroczystościach. Okazujmy szacunek naszym barwom narodowym oraz wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy poświęcają się dla dobra Rzeczypospolitej. Bądźmy dumni z naszych osiągnięć, patrzmy w przyszłość z nadzieją i determinacją do działania na rzecz lepszego jutra wiwat 3 Maja- podsumował Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.