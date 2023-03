Według relacji mieszkańców rok temu ktoś „podrzucił” trzy zepsute samochody na ulicę Bagatela w Lublinie. – Po prostu podjeżdżał na naszą ulicę autolawetą, zostawiał wyraźnie uszkodzone auta, po czym szybko odjeżdżał – relacjonuje pan Daniel, mieszkaniec ulicy Bagatela.

Wspomniane pojazdy to czarny Seat Leon, zielone BMW i zielony VW Passat. W samochodach brakuje niektórych części, m.in. silnika, a wyciekające z nich płyny kapią prosto na jezdnię i do studzienek burzowych.

– W porzuconym pojeździe często śpią bezdomni i spożywają tam alkohol. Na dodatek stojące samochody utrudniają odśnieżanie ulicy. Tej zimy podczas największych opadów śniegu odmówiono nam takiej usługi, dopóki nie zostaną one zabrane – skarży się mężczyzna. – Jako mieszkańcy mamy dodatkowe powody do obaw, bo w tym samym miejscu stał już kiedyś porzucony samochód, który został podpalony. Stworzyło to poważne zagrożenie dla stojących kilka metrów dalej zabudowań i starych drzew.