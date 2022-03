Wpadli do urzędu w Lublinie zamaskowani, uzbrojeni. Pracownicy przerażeni

– Dostaliśmy bardzo ogólnego maila, że mogą odbyć się ćwiczenia. Ale nikt nie spodziewał się, jak to będzie wyglądało. Pracują tu różni ludzie, niektórzy mają różne problemy zdrowotne. Dobrze, że nikt nie skończył z zawałem. To poszło za daleko – mówi jeden z urzędników, chcący zachować anonimowość.

– Tylko ktoś bez wyobraźni mógł w obecnych czasach wymyślić coś takiego. To przejaw ignorancji – nie kryje wzburzenia mąż jednej z pracownic WUP, który skontaktował się z naszą redakcją.

Po godz. 10 dostał od żony dramatyczny SMS z informacją, by dzwonił na policję, bo ktoś napadł na urząd.

– Otrzymaliśmy kilka telefonów dotyczących hałasów i rzekomych wystrzałów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – potwierdza kom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. I dodaje: – Dzowniącym przekazywaliśmy, że są to ćwiczenia. Byliśmy o tym uprzedzeni.

„Odwaga zamawiającego”

– Rzeczywiście, takie ćwiczenia wymagają odwagi od zamawiającego. Staramy się, aby odbiegało to od standardowego szkolenia, podczas którego ktoś coś mówi przez dwie godziny, a uczestnicy myślą tylko o tym, aby jak najszybciej się skończyło. Wprowadzamy sytuację stresową, jak najbardziej zbliżoną do realnej. Po wszystkim na spokojnie omawiamy, co się działo i co można było zrobić lepiej – mówi nam Robert Polak, właściciel firmy Borsuk, która szkoliła urzędników. Przyznaje jednak, że podobnych zleceń ma niewiele. – To było czwarte takie szkolenie w przeciągu kilku lat. Wbrew pozorom obecnie nie obserwujemy zwiększonego zainteresowania taką ofertą. Najwyraźniej ludzie czują się bezpiecznie.

Zdaniem wicedyrektora WUP ćwiczenia były potrzebne. – Wiem, że u wielu ludzi mogło to wywołać spore zaskoczenie, bo do tej pory administracja nie szkoliła się w ten sposób. Ale jesteśmy w szczególnej sytuacji, gdy sąsiednie państwo jest w stanie permanentnej wojny. Musimy być przygotowani na różne scenariusze. Moim zdaniem takie szkolenia powinny być powszechne nie tylko w administracji publicznej – podsumowuje Andrzej Danilkiewicz.

Pytany o koszty szkolenia dyr. Danilkiewicz nie był w stanie ich podać.