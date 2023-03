Janów Lubelski. „Big bag” spadł na głowę 44-latka

Zboże wjeżdża z Ukrainy, rolnicy blokują Piaski. „Rząd się ślizga na d…. rolników”

- Rząd się ślizga na d…. rolników – nie gryzą się w język uczestnicy protestu w Piaskach. Poszło o bezczynność rządu w sprawie niekontrolowanego napływu ukraińskiego zboża kiepskiej jakości. Zboże z Ukrainy zamiast do portów trafia do polskich elewatorów. Siedem potężnych ciągników blokuje ruch na pasie w kierunku Zamościa, tuż za rondem w Piaskach. Będą tam stali do środy, do godziny 18.