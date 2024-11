Razem z Jolantą Pecio – ekspertką z ekologicznego gospodarstwa w Zabłociu – odkryjemy bogactwo smaków olejów: od gorczycowego, który smakuje jak dobra musztarda, przez olej z lnu brązowego, który w smaku przypomina tran, po delikatnie orzechowy tłoczony z lnu złotego.

– W naszym gospodarstwie ekologicznym od oleju wszystko się zaczęło. To był początek przygody z przetwórstwem wtedy, kiedy pomyśleliśmy, że warto przetwarzać to, co daje nam matka ziemia – mówi Jolanta Pecio, która prowadzi wraz z mężem prowadzi ekologiczne gospodarstwo Skarby Natury z Zabłocia.