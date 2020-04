W Kurowie stanął maseczkomat. Prawdopodobnie pierwszy w Polsce

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, kurowski samorząd darmowe maski zapewnia jedynie najuboższym mieszkańcom, a także tym osobom, które są najbardziej narażone na infekcję. Bezpłatne maski mogą otrzymać pracownicy sklepów, stacji paliw, lekarze, pielęgniarki, pracownicy poczty, kurowscy policjanci. W ich dystrybucji pomagają żołnierze WOT oraz wolontariusze.

Pozostali mieszkańcy gminy otrzymali nowatorską możliwość zaopatrzenia się w płatne środki ochrony, bez konieczności wizyty w aptece, czy zamawiania ich drogą internetową. W centrum Kurowa w czwartek pojawił się maseczkomat. To prawdopodobnie jedno z pierwszych urządzeń tego rodzaju w Polsce.

- Cieszę się, że możemy w ten sposób pomagać mieszkańcom gminy Kurów. Inicjatywa budowy maseczkomatu wyszła od wójta (Arkadiusza Małeckiego - przyp.), a my uznaliśmy, że warto spróbować. Przekształciliśmy więc jeden z naszych automatów do nowej roli i już po dwóch dniach był gotowy do działania. Do Kurowia przywieźliśmy go w środę, gdzie przechodził jeszcze testy, a po ostatnich poprawkach, w czwartek ustawiliśmy go we wskazane miejsce - opowiada Tomasz Piasecki z lubelskiej firmy Artsteel.

Maszyna mieści 400 maseczek, a każda sztuka kosztuje 5 zł. Maseczkomat bardzo szybko, bo jeszcze tego samego dnia, wyprzedał całą zawartość. Na szczęście klucze do niego mają lokalni urzędnicy, którzy są w stanie na bieżąco go uzupełniać. Co ważne, same maseczki to produkty powstające w większości u miejscowych producentów, którzy mogą korzystać ze zleceń ze strony samorządu, a to wspomaga lokalne przedsiębiorstwa.

Maski są wielokrotnego użytku, można je prać w temperaturze do 60 stopni Celsjusza. Korzystanie z nich nie gwarantuje pełnej ochrony przed infekcją, ale znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia. Wszystkie osoby, które mają pytanie dotyczące m.in. możliwości otrzymania bezpłatnych masek, mogą dzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie pod nr 81 88 11 490 lub do UG w Kurowie pod nr 81 88 11 151.

Tymczasem lubelska firma dostarczająca automaty pracuje właśnie nad przystosowaniem kolejnych maszyn do wydawania masek ochronnych. W ciągu tygodnia będzie w stanie dostarczyć na rynek nawet 20-30 sztuk.