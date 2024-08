Edach Budowlani Lublin w niedzielę zaczynają nowy sezon. "Jesteśmy gotowi, aby walczyć z każdym"

Kibice lubelskiego zespołu zobaczą swoją drużynę bez kilku kluczowych graczy.

Z Edach Budowlanymi rozstali się Marzuq Maarman, który zasilił Ogniwo Sopot i Piotr Wiśniewski (Awenta Pogoń Siedlce). Do RPA powrócił Ian Trollip, a Kudakwashe Nyakufaringwa najprawdopodobniej wybrał grę w Afryce. Jak się okazuje, lublinianie nie mają co liczyć na wzmocnienia. Klub będzie bazował na dotychczasowej kadrze oraz juniorach. Po nieobecności do treningów wrócili bracia Benjamin i Dominik Tomaszewscy.

W drużynie zostali i ciężko trenowali przed pierwszym meczem, także na zgrupowaniu reprezentacji Polski, Grzegorz Szczepański, Michał Musur, Robizon Kelberashvili, Oskar Rudziński i Szymon Próchniak.

– Jesteśmy w stanie zbudować bardzo mocną 15-tkę, która może wygrywać z najlepszymi w naszej lidze – zapowiada szkoleniowiec Edach Budowlanych Andrzej Kozak.

Gracze, którymi dysponuje to zawodnicy z dużym doświadczeniem ligowym, a niektórzy reprezentacyjnym. I to może być atut. Mankamentem jednak jest krótka ławka. Klub zamierza posiłkować się wychowankami. Nie wszyscy jednak są już na tyle ograni na najwyższym poziomie, aby wnosić odpowiednią jakość do zespołu.

– Nie mamy zbyt wielu rezerwowych. Będziemy jednak robić wszystko aby w protokole meczowym było wpisanych zgodnie z regulaminem 23 graczy. Nie chcemy aby uciekały nam punkty bonusowe – tłumaczy opiekun lubelskiego zespołu.

Podobnie, jak to było w minionych rozgrywkach, także w obecnych funkcjonował będzie tzw. punkt bonusowy, ofensywny lub defensywny. Defensywny zostanie przyznany za porażkę różnicą siedmiu lub mniej punktów. W przypadku ofensywnego drużyna musi wygrać różnicą co najmniej trzech przyłożeń. Ponadto, w obu przypadkach istnieje konieczność posiadania w składzie meczowym 23 zawodników.

Lubelski szkoleniowiec bardzo liczy też na przychylność losu. – Jeżeli będą nas omijać kontuzje i urazy to możemy zrobić w lidze ciekawy wynik. W każdym spotkaniu będziemy wychodzić na boisko po to aby wygrywać. Zawodnicy solidnie pracują na treningach, także w siłowni. Jesteśmy gotowi na to, aby walczyć z każdym przeciwnikiem – zapowiada Kozak.

Pierwszym rywalem będzie Life Style Catering Rugby Club Arka Gdynia. Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 14. – Arka to bardzo mocna i doświadczona drużyna. Z każdym sezonem robi postępy, chce wrócić do czasów dawnej świetności. Czeka nas ciężki mecz. Jeśli zagramy swoje rugby, to powinniśmy wygrać – mówi lubelski szkoleniowiec.

Terminarz Edach Budowlanych Lublin:

I runda: 1. kolejka (17-18 sierpnia): Edach Budowlani Lublin – Life Style Catering Rugby Club Arka Gdynia * Ogniwo Sopot – Rugby Białystok * Awenta Pogoń Siedlce – KS WizjaMed Budowlani Łódź * Juvenia Kraków – Drew Pal 2 Lechia Gdańsk * pauzuje Orlen Orkan Sochaczew.

2. kolejka (24-25 sierpnia): Lechia – Edach Budowlani * 3. kolejka (7-8 września): Edach Budowlani – Budowlani Łódź * 4. kolejka (14-15 września): Białystok – Edach Budowlani * 5. kolejka (21-22 września): Edach Budowlani – Orkan * 6. kolejka (5-6 października): Ogniwo – Edach Budowlani * 7. kolejka (12-13 października): Edach Budowlani – Pogoń * 8. kolejka (26-27 października): Juvenia – Edach Budowlani * 9. kolejka (2-3 listopada): pauzują Edach Budowlani.

Runda rewanżowa: 10. kolejka (9-10 listopada): Arka – Edach Budowlani * 11. kolejka (15-16 marca 2025): Edach Budowlani – Lechia * 12. kolejka (22-23 marca): Budowlani Łódź – Edach Budowlani * 13. kolejka (29-30 marca): Edach Budowlani – Białystok * 14. kolejka (26-27 kwietnia): Orkan – Edach Budowlani * 15. kolejka (3-4 maja): Edach Budowlani – Ogniwo * 16. kolejka (10-11 maja): Pogoń – Edach Budowlani * 17. kolejka (17-18 maja): Edach Budowlani – Juvenia * 18. kolejka (31 maja - 1 czerwca): pauzują Edach Budowlani.

Finały ekstraligi: 7-8 czerwca.