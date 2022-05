W piątek w lubelskiej hali Globus odbędzie się gala Polsat Boxing Promotion

Kubańczyk to jedna z ciekawszych postaci polskiej sceny bokserskiej. Iglesias na co dzień mieszka w Berlinie i to właśnie za naszą zachodnią granicą stawiał pierwsze kroki w zawodowym boksie. Jego kariera nabrała przyspieszenia jednak dopiero w momencie pojawienia się na naszych ringach. W swoim pierwszym występie, w Szeligach, nie dał szans Rafaelowi Sosie Pintosowi, a w drugim pojedynku we wrocławskiej hali Orbita rozbił Roberta Racza. To zwycięstwo dało mu wakujący pas młodzieżowego mistrza świata federacji IBO w wadze super średniej. 27 maja w Lublinie powalczy o kolejne dwa trofea – pasy IBO International oraz WBA International. Będzie o nie rywalizował z Issackiem Chilembą. Pochodzący z Malawi 33-latek na zawodowych ringach stoczył aż 37 pojedynków, z czego na swoją korzyść rozstrzygnął 26. „Golden Boy” nie boi się walczyć z renomowanymi przeciwnikami, chociaż ostatnio z nimi raczej przegrywa. W 10 ostatnich walkach poniósł 6 porażek. Trzeba jednak podkreślić, że bił się m.in. z Eleiderem Alvarezem czy Sergiejem Kowaliowem. W pokonanym polu potrafił jednak pozostawić chociażby Vasilija Lepikhina czy Blake Caparello, co pokazuje, ze stać go na boks na bardzo wysokim poziomie.

W Lublinie będzie jednak ciekawie również w innych walkach. Swoje umiejętności zaprezentuje się chociażby Nikodem Jeżewski, który chce się podnieść po bolesnej porażce z Arturem Mannem. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na młodego Konrada Kaczmarkiewicza, który jest nową siłą w polskim boksie zawodowym.

Ci, którzy pięściarskie walki śledzą z mniejszą pasją, na pewno zwrócą uwagę na gościa specjalnego gali Polsat Boxing Promotion. Będzie nim Grubson. To artysta, który na swoim koncie ma już złote i platynowe płyty. Popularność zdobył utworem „Na Szczycie”, który przekroczył w internecie barierę 100 mln wyświetleń. Każdy z jego koncertów przyciąga tłumy fanów i pewnie podobnie będzie w Lublinie.

Osoby, które w piątkowy wieczór zdecydują się pozostać w domu, mogą obserwować galę na antenach Polsatu, gdzie będzie ona szeroko pokazywana. Transmisja zacznie się o godz. 18.30 w Polsacie Sport Fight. Następnie, o godz. 20 przeniesie się ona do Polsatu Sport Extra, aby o godz. 23 trafić do Polsatu Sport.