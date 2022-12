Biegi narciarskie. Monika Skinder w Beitostolen wywalczyła kolejne punkty Pucharu Świata

Przypomnijmy, że rozpoczął się on w Ruce, gdzie Skinder jednak wypadła dość słabo, bo zajęła dopiero 41 miejsce. Tydzień później w Lillehammer było już znacznie lepiej, a zawodniczka MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski była bardzo blisko osiągnięcia swojego rekordu życiowego w Pucharze Świata. W jednym z najważniejszych miejsc dla norweskich biegów narciarskich Skinder była 16. Niestety, w Beitostolen wróciła do gorszych wyników i ponownie finiszowała na 41 pozycji. Biegaczka z Rogóźna nawet nie zbliżyła się do najlepszej 30-tki, która miała szansę rywalizować w systemie pucharowym. Do ostatniej z kwalifikacją, Norweżki Kristin Austgulen Fosnasen, Skinder straciła blisko 4 sek. W stosunku do zwyciężczyni eliminacji, Szwajcarki Nadine Faehndrch, Polka była spóźniona aż o 14 sek. Helwetka zresztą wygrała później całą rywalizację, a podium uzupełniły Norweżka Lotta Udnes Weng i Finka Johanna Matintalo. Druga ze startujących w Beitostolen Polek, Izabela Marcisz, była jeszcze niżej niż Skinder i sprinterskie zmagania zakończyła na 49 pozycji. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata obie panie plasują się obok siebie i zajmują miejsca w siódmej dziesiątce.

Występ w Norwegii był ostatnim startem Moniki Skinder przed Świętami Bożego Narodzenia. Pucharowy cykl zagości jeszcze za tydzień w szwajcarskim Davos, ale tam Polki zabraknie. Zawodniczka z Rogóźna pojawi się dopiero w Sylwestra w szwajcarskim Val Mustair, gdzie rozpocznie się cykl Tour de Ski. Wzorem poprzednich lat najprawdopodobniej nie ukończy tych najtrudniejszych w biegowych światku zmagań. Jej głównym celem są bowiem mistrzostwa świata U-23, które na przełomie stycznia i lutego są zaplanowane w kanadyjskim Whistler.

Wyniki – sprint stylem klasycznym: 1. Nadine Faehndrich (Szwajcaria); 2. Lotta Udnes Weng (Norwegia), 3. Johanna Matintalo (Finlandia); (...) 41. Monika Skinder; 49. Izabela Marcisz (obie Polska). Klasyfikacja generalna Pucharu Świata: 1. Weng 690 pkt; 2. Frida Karlsson (Szwecja) 588 pkt; 3. Jessie Diggins (USA) 538 pkt; (...) 62. Marcisz 71 pkt; 63. Skinder 70 pkt.