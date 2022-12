Monika Skinder wystąpi w prestiżowym Tour de Ski

Zawodniczka MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski będzie skupiać się przede wszystkim na biegach sprinterskich, w których w tym sezonie zdobywała już punkty Pucharu Świata. Najwięcej ich zgromadziła dzięki startowi w norweskim Lillehammer, gdzie zajęła 16 miejsce. W pozostałych miejscach Skinder nie była w stanie przebrnąć przez kwalifikacje. – Monika pokazała już, że stać ją na dobre bieganie. Nie może jednak ustabilizować swojej formy, dlatego trudno wypowiadać się na temat jej szans w biegach sprinterskich w czasie Tour de Ski. Na pewno nie można powiedzieć, że Monika zadomowiła się w czołowej trzydziestce Pucharu Świata – mówi Waldemar Kołcun, trener MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.

Tour de Ski rozpoczyna się w sobotę w szwajcarskim Val Mustair właśnie od rywalizacji sprinterskiej. Rozpocznie się ona o godz. 11.30 kwalifikacjami. Ćwierćfinały wystartują o godz. 14. W niedzielę natomiast odbędą się biegi pościgowe. Panie ruszą o godz. 12, a panie o godz. 13.15. We wtorek i środę rywalizacja przeniesie się do niemieckiego Oberstdorfu, gdzie biegacze narciarscy zmagać będą się dłuższymi dystansami. Od 6 do 8 stycznia cykl będzie gościł natomiast we włoskim Val di Fiemme. Tam pierwszego dnia walczyć będą sprinterzy, a później odbędą się biegi dystansowe wraz ze słynną wspinaczką pod Alpe Cermis. Do tego momentu na pewno nie dotrwa Skinder, bo ona w Tour de Ski będzie obecna co najwyżej do Święta Trzech Króli, kiedy zostaną rozegrane ostatnie sprinty. Później wróci do Polski, skąd uda się w podróż do Kanady, gdzie odbędą się mistrzostwa świata juniorów i U-23, które są imprezą docelową dla biegaczki z Rogóźna. – Życzę jej, żeby dotrwała do Val di Fiemme. Aby tak się stało musi jednak przetrwać biegi długie. Monika przygotowywała się do Tour de Ski w Zakopanem. Miałem okazję z nią rozmawiać i widać, że jest właściwie zmotywowana.

Transmisje z Tour de Ski będą obecne na antenie Eurosportu i Metro TV. Oprócz Skinder udział w tym cyklu wezmą Izabela Marcisz, Dominik Bury, Kamil Bury i Maciej Staręga.