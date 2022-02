Ryszard Koprowski z medalem Otwartych mistrzostw Tomaszowa Lubelskiego

Sami zawodnicy odwdzięczyli się wysokim poziomem rywalizacji sportowej. Bardzo ciekawa była rywalizacja wśród mężczyzn, którzy walczyli na dystansie 6 km. Najlepszy był Stanisław Piszczek. Biegacz z Przemyśla, mimo swoich 43 lat, zaprezentował bardzo wysoką dyspozycję. 26 sek. do niego stracił Ryszard Koprowski, 64-letni zawodnik z Tomaszowa Lubelskiego. Brązowy medal wywalczył jego krajan, Henryk Koszel. On jednocześnie był najstarszym uczestnikiem imprezy. 71-latek do zwycięzcy stracił niespełna dwie minuty. U pań natomiast najlepsza okazała się inna przedstawicielka gospodarzy, Beata Bielecka.