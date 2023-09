W sobotę w BikeParku przy ul. Janowskiej w Lublinie odbędą się mistrzostwa Polski

Chociaż weszła ona do programu igrzysk olimpijskich, to w Polsce wyścigi BMX są wciąż traktowane z przymrużeniem oka. Tymczasem w Lublinie znajduje się jeden z najlepszych torów w Polsce, a miejscowy Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego to jedna z najlepszych ekip w Polsce. Dlatego warto w sobotę odwiedzić BikePark, aby przekonać się jaki potencjał kryje w sobie ta dyscyplina sportowa. – Niestety, ale BMX Racing w naszym kraju jest wciąż egzotyką, chociaż stajemy na głowie, aby ją rozpropagować w Polsce. Ciężko jednak zachęcić młodzież do tego sportu. W Lubelskim Klubie Kolarstwa Górskiego mamy ją na niezłym poziomie, ale brak odpowiedniej konkurencji powoduje, że brakuje je obycia startowego. W BMX Racingu bardzo ważną umiejętnością jest jazda w kontakcie. Zawodnik musi być przyzwyczajonym do walki łokciami. Najlepiej to opanować w trakcie zawodów. W Polsce jednak z właściwą frekwencją na nich jest problem – mówił przy okazji niedawnego Pucharu Polski Michał Kusiński, trener BMX Racingu w LKKG Lublin.

W sobotę jednak organizatorzy liczą na wysoką frekwencję, zwłaszcza, że na torze w Lublinie walka będzie szła nie tyko o medale, ale również o kwalifikację do reprezentacji Polski. Zawody rozpoczną się o godz. 13 i potrwają do godz. 17. Wstęp na nie jest bezpłatny.

Warto wspomnieć, że następnego dnia odbędą się mistrzostwa województw lubelskiego w kolarstwie górskim. Start zmagań również zaplanowany jest na godz. 13.