Waldemar Kołcun (prezes MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski): Jesteśmy w seniorskiej czołówce

Za nami mistrzostwa Polski seniorów w Zakopanem. To był chyba dobry czas dla MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski?

- Ostatnie zawody okazały się dla nas sporym sukcesem. Przede wszystkim cieszą medale w biegach sztafetowych. To są prestiżowe osiągnięcia, bo świadczą o poziomie szkolenia w danym klubie. Medal u mężczyzn cieszy mnie szczególnie, bo nigdy w historii klubu czy województwa lubelskiego nie udało się osiągnąć takiego sukcesu. A przecież w Zakopanem wystawiliśmy zespół złożony z 3 juniorów młodszych oraz juniora. Patrząc na listy startowe co najmniej 4 ekipy miały mocniejsze składy, tymczasem to nasi chłopcy stanęli na najniższym stopniu podium. U kobiet trzeba podkreślić olbrzymią pracę, którą dla sztafety wykonała Monika Skinder. Ona również indywidualnie wykonała swoje zadanie i wygrała obie konkurencje. Generalnie, mistrzostwa Polski w Zakopanem pokazały, że jesteśmy w czołówce Polski nie tylko w kategoriach młodzieżowych, ale również seniorskich.

W skiathlonie Monika Skinder miała trochę problemów, bo na mecie miała niewielką przewagę nad konkurentkami...

- Ale ona ten bieg kontrolowała i nie czuła zagrożenia. Trudno było oczekiwać, że w swoim ostatnim starcie w tym sezonie narzuci jakieś szaleńcze tempo.

Jak należy podsumować ten sezon w wykonaniu Moniki Skinder?

- Oczywiście, patrząc przez pryzmat Igrzysk Olimpijskich czy Pucharu Świata to można czuć niedosyt. Trzeba jednak pamiętać, że wywalczyła srebrny medal mistrzostw świata młodzieżowców. W Igrzyskach Olimpijskich w Team Sprincie zajęła dziewiąte miejsce, co jest znakomitym rezultatem. Trzeba też wziąć pod uwagę, że za Moniką bardzo specyficzny sezon. Ona w jego trakcie chorowała, przez co nie do końca zrealizowała odpowiedniej liczby godzin treningowych. Z powodu choroby zabrakło jej chociażby w Tour de Ski. Poza tym trzeba pamiętać, że w czasie Igrzysk Olimpijskich w Chinach rywalizacja odbywała się na bardzo trudnych trasach. Wiele ekip się na nich potknęło. Na krajowym podwórku Skinder kończy sezon z 5 medalami mistrzostw Polski, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Czy uda się ją zatrzymać w MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski?

- Nie mamy sygnałów mówiących o zmianie barw klubowych przez Monikę Skinder. Mamy duże wsparcie Urzędu Marszałkowskiego oraz władz miasta, więc mam nadzieję, że Monika nadal będzie reprezentowała nasz region. W 2026 r. będą kolejne Igrzyska i na nich Monika na pewno osiągnie lepsze rezultaty.