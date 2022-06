Kolarstwo Kapitalny występ Daniila Yakovleva podczas XXXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Dobczyce 2022 – Złote Koło

W popularnym Złotym Kole również jechał fenomenalnie. Yakovlev błysnął już na pierwszym etapie, który wiódł wokół Szczyrzyc. W strugach deszczu na mecie finiszował cały peleton, a Yakovlev w sprinterskim pojedynku był 4. Wygrał Paweł Więczkowski z UKS Koźminianka Koźminek. Warto też podkreślić, że 7 miejsce zajął Szymon Maciejewski z Medisept Mayday Team.

Na sobotni poranek przewidziano licząca 4 km jazdę indywidualną na czas wokół Drogini. W niej lubartowianin był trzeci, a do triumfatora, Filipa Gruszczyńskiego z GK Gliwice stracił ledwie 6 sekund. 10 miejsce na tym etapie zajął Maciejewski, który spóźnił się o 25 sek.

W sobotę po południu rozegrano trzeci etap, który prowadził wokół Łapanowa. Drużyna Lewartu pojechała perfekcyjnie pod względem taktycznym, co pozwoliło Yakovlevovi znaleźć się w najważniejszej tego dnia ucieczce. Trzyosobowa grupa wpadła na metę 22 sek. przed peletonem, a lubartowianin finiszował na 2 miejscu minimalnie przegrywając z Mikołajem Szulikiem z UKS Avatar. W głównej grupie przyjechał Maciejewski, który ostatecznie został sklasyfikowany na 6 miejscu.

Dobra jazda pozwoliła Yakovlevovi przystępować do ostatniego etapu prowadzącego z Raciechowic do Dobczyc jako wicelider. Tę pozycję udało się Ukraińcowi obronić, chociaż rywale wściekle go atakowali. Ostatecznie udało się jednak wprowadzić na metę prawie cały peleton. Prawie, bo na finiszu od grupy lekko oderwał się Michał Żelazowski z A.S.D. Young Bikers Team. Yakovlev był 4, a Maciejewski 5.

W klasyfikacji generalnej Yakovlev był 2, a do zwycięzcy, Szulika, stracił 15 sek. 10 w „generalce” był Maciejewski. On spóźnił się o 61 sek. w stosunku do triumfatora. Warto też wspomnieć o wysokich miejscach Yakovleva w innych klasyfikacjach. Ukończył wyścig jako wicelider klasyfikacji punktowej, czwarty w zestawieniu najaktywniejszych kolarzy i szósty wśród „Górali”. Był też najlepszym zawodnikiem z rocznika 2005. W klasyfikacji drużynowej Boras Team Lewart zajął drugie miejsce.

Kamil Kozioł

Fot. Facebook Boras Team Lewart Lubartów

