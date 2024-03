Skoki narciarskie. Dzisiaj kolejny konkurs w ramach Raw Air 2024

Zawody w Oslo pokazały, że żaden z Polaków nie będzie liczyć się w walce o końcowy triumf. Sukcesem będzie miejsce naszego rodaka w czołowej dziesiątce, a obecnie najbliżej ścisłej czołówki jest Piotr Żyła, który w prologach i konkursach w Oslo wypadał najrówniej.

Wszystko wskazuje na to, że walka o wygraną w skandynawskim cyklu rozstrzygnie się pomiędzy Stefanem Kraftem, a Johannem Andre Forfangiem. O wysoką formę Austriaka kibice mogą być pewni, ale czy Norweg zdoła dotrzymać kroku liderowi Pucharu Świata? Wydaje się to wątpliwe, bo już teraz Forfang traci do Krafta ponad 10 punktów.

W poniedziałek zawodnicy mieli okazję nieco odpocząć, ale we wtorek odbędzie się kolejny konkurs. Gospodarzem zmagań będzie Trondheim, a skoczkowie sprawdzą się tam na skoczni normalnej. Natomiast w środę przeprowadzony zostanie konkurs na skoczni dużej.

Zmagania w Raw Air 2024 można śledzić na antenach TVN i w Eurosporcie oraz w aplikacji Player. Zarówno we wtorek, jak i w środę konkursy mają wystartować o godzinie 16.

RAW AIR 2024 – KLASYFIKACJA PO KONKURSACH W OSLO

Stefan Kraft 773.5 pkt * 2. Johann Andre Forfang 762.2 pkt * 3. Jan Hoerl 748.2 pkt * 4. Peter Prevc 735.3 pkt * 5. Marius Lindvik 734.5 pkt * 6. Michael Hayboeck 732.4 pkt * 7. Ren Nikaido 721.5 pkt * 8. Timi Zajc 718.3 pkt * 9. Andreas Wellinger 713.8 pkt * 10. Domen Prevc 710.2 pkt *** 14. Piotr Żyła 688.1 pkt *** 20. Maciej Kot 620 pkt *** 25. Aleksander Zniszczoł 585.2 pkt *** 29. Kamil Stoch 547.8 pkt *** 40. Dawid Kubacki 430.8 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA

Kraft 1738 pkt * 2. Kobayashi 1462 pkt * 3. Wellinger 1337 pkt * 4. Hoerl 1000 pkt * 5. Hayboeck 749 pkt *** 22. Zniszczoł

362 pkt *** 24. Żyła 226 pkt *** 26. Stoch 196 pkt *** 27. Kubacki 183 pkt *** 46. Wąsek 42 pkt *** 54. Kot 15 pkt.

Raw Air 2024 – Trondheim

12 marca: 16.00 – Konkurs indywidualny w Trondheim * 13 marca: 16.00 – konkurs indywidualny w Trondheim.