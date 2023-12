Skoki narciarskie. Paschke i Kraft najlepsi w Engelbergu

Sobotni konkurs w Engelbergu miał bardzo emocjonujący przebieg. Po pierwszej serii na prowadzeniu był Andreas Wellinger, który skoczył 133 metry. Tuz zanim plasował się Michael Hayboeck (134.5 m), a podium uzupełniał Marius Lindvik. Norweg skoczył aż 138 metrów, ale nie prowadził ze względu na noty za styl i przeliczniki za wiatr. Z kolei tuż za podium był lider Pucharu Świata Stefan Kraft, piąty Kristoffer Eriksen Sundal (139 m), a szósty Pius Paschke (135 m).

Do drugiej serii awansowało dwóch Polaków 20. miejsce na półmetku zajmował Kamil Stoch po locie na 127 metr. Natomiast 27. był Piotr Żyła (133 m). Niestety 33. miejsce zajął Dawid Kubacki, a trzy lokaty niżej uplasował się Paweł Wąsek.

W rundzie finałowej doszło do sporych przetasowań. Stoch, choć skoczył 132.5 metra nie utrzymał 20 miejsce i spadł na 21. lokatę. Natomiast Żyła uzyskał pół metra więcej i dzięki temu awansował na 22. miejsce. Mocno „zakotłowało się” w czołowej dziesiątce. Szósty na półmetku Paschke w drugiej serii poleciał na 135 metr, objął prowadzenie i czekał na skoki rywali. A ci nie byli w stanie go wyprzedzić. Drugie miejsce, ze stratą 1,7 punktu do triumfatora, zajął Marius Lindvik (135,5 m), a na trzecie miejsce wskoczył Stefan Kraft (132,5 m). O sobotnim konkursie będzie chciał jak najszybciej zapomnieć Wellinger. Niemiec, który był liderem na półmetku w drugiej serii skoczył ledwie 121. 5 metra i spadł na 12. miejsce. Z kolei Paschke został najstarszym zwycięzcą w historii zawodów w Pucharze Świata. Niemiec w sobotę miał dokładnie 33 lata, sześć miesięcy i 27 dni.

Choć w niedzielę awans do konkursy wywalczyło aż pięciu Biało-Czerwonych to do drugiej serii przedostała się tylko dwójka. Po pierwszej serii 23. miejsce zajmował Kamil Stoch (126 m), A Dawid Kubacki był 14. (138.5 m). Liderem na półmetku był Jan Hoerl (141 m) przed Karlem Geigerem (139.5 m) i sobotnim triumfatorem Piusem Paschke (141 m). Tuż za podium plasował się Andreas Wellinger (136 m) i Stefan Kraft (135 m), a różnice między drugim, a piątym miejscem były minimalne.

W drugiej serii nasi rodacy utrzymali zajmowane lokaty. Stoch skoczył 130 metrów, a Kubacki 132 metry co dało im miejsca w drugiej dziesiątce. Fenomenalnie w finale spisał się Kraft skacząc 142 metry. Presji nie wytrzymał Wellinger lądując „ledwie” na 134 metrze i wypadł poza podium. A choć chwilę później Paschke skoczył 140 metrów to również nie zdołał wyprzedzić Austriaka. Krafta nie pokonał także Geiger notując 137 metrów i wypadł z podium. Natomiast w swoim drugim skoku Hoerl zrobił co mógł, ale po skoku na 139 metr spadł na drugie miejsce. Tym samym Kraft w niedzielę wygrał 35. konkurs Pucharu Świata w karierze i zachował żółty plastron lidera.

PUCHAR ŚWIATA W ENGELBERGU

WYNIKI SOBOTNIEGO KONKURSU

Pius Paschke (135 m, 135 m) 316.8 pkt * 2. Marius Lindvik (138 m, 135.5 m) 315.1 pkt * 3. Stefan Kraft (131 m, 132.5 m) 313.3 pkt * 4. Halvor Egner Granerud (135 m, 132 m) 307.3 pkt * 5. Anze Lanisek (131.5 m, 131.5 m) 306.8 pkt * 6. Johann Andre Forfang (138 m, 143.5 m) 305 pkt * 7. Kristoffer Eriksen Sundal (139 m. 127.5 m) 304.4 pkt * 8. Gregor Deschwanden (129.5 m, 140 m) 303.3 pkt * 9. Timi Zajc (136 m, 133 m) 302.1 pkt * 10. Michael Hayboeck (134.5 m, 128 m) 300.6 pkt *** 21. Kamil Stoch (127 m, 132.5 m) 280.3 pkt * 22. Piotr Żyła (133 m, 133 m) 280.2 pkt *** 33. Dawid Kubacki (128 m) 137.4 pkt *** 36. Paweł Wąsek (120.5 m) 124.5 pkt.

WYNIKI NIEDZIELNEGO KONKURSU