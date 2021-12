Skoki narciarskie. Puchar Świata zawita do Engelbergu. Gdzie oglądać? Transmisja w TV, stream on-line

Czy konto firmowe jest obowiązkowe dla osób prowadzących działalność?

Wydawać by się mogło, że każda osoba, która zakłada własną firmę, zobowiązana jest do tego, by założyć konto firmowe w banku. Okazuje się jednak, że nie ma odgórnych przepisów, które nakazywałyby osobie prowadzącej 1-osobową działalność uruchomienie takiego konta. Jak więc wygląda to w rzeczywistości – trzeba, czy nie trzeba zakładać konta firmowego?