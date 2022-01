Skoki narciarskie. Ryoyu Kobayashi o krok od wygranej 70. Turnieju Czterech Skoczni

Trzeci konkurs 70. Turniej Czterech miał tradycyjnie odbyć się na skoczni Bergisel w Innsbrucku. Niestety przez niekorzystne warunku pogodowe i silnie wiejący wiatr zawody zostały odwołane. Do tego organizatorzy wpadli na pomysł, aby przenieść te zawody do Bischofshofen gdzie zawsze finiszuje TCS.

W zawodach zabrakło Kamila Stocha, który został wycofany z imprezy i dostał wolne by odpocząć nieco od skoków, a następnie zacząć odbudowywać formę. Pod jego nieobecność najlepiej spisał się Piotr Żyła, który był 18-ty. Popularny „Wiewiór” zaprezentował niezłą dyspozycję i dwa razy lądował na 130 metrze. Natomiast najlepszy okazał się kolejny raz Ryoyu Kobayashi. Japonczyk skoczył 137 m i 137.5 m i wyprzedził drugiego w klasyfikacji Mariusa Lindvika i Halvora Egnera Graneruda. Z kolei drugi z faworytów do wygranej – Markus Eisenbichler był dopiero ósmy i niemalże stracił szansę nie tylko na triumf, ale może być mu ciężko o miejsce na podium. Wracając do Kobayashiego – środowa wygrana była jego trzecim zwycięstwem w 70. TCS i w czwartek stanie przed szansą na sięgnięcie po kolejny triumf i wygraną w całym cyklu.

Po wyłonieniu zwycięzcy w TCS skoczkowie nadal pozostaną w Bischofshofen. W sobotę na tej samej skoczni odbędzie się kolejny konkurs indywidualny Pucharu Świata, a w niedzielę dojdzie do rywalizacji drużynowej. Oba konkursy będzie można obejrzeć na antenie TVN i Eurosportu, a także w aplikacji Player.

WYNIKI ŚRODOWEGO KONKURSU W BISCHOFSHOFEN

Ryoyu Kobayashi (137 m, 137.5 m) 291.3 pkt * 2. Marius Lindvik (137.5 m, 135.5 m) 286.6 pkt * 3. Halvor Egner Granerud (135.5 m, 135.5 m) 282.4 pkt * 4. Karl Geiger (133 m, 136m) 280.8 pkt * 5. Jan Hoerl (138 m, 132.5 m) 273.1 pkt * 5. Manuel Fettner ( 137 m, 132.5 m) 273.1 pkt * 7. Robert Johansson (133 m, 135 m) 270.4 pkt * 8. Markus Eisenbichler (130 m, 140.5 m) 270.3 pkt * 9. Michael Hayboeck (130.5 m, 131.5 m) 267.1 pkt * 10. Yukiya Sato (137 m, 126.5 m) 262.9 pkt *** 18. Piotr Żyła (130 m, 130 m ) 250.1 pkt *** 21. Dawid Kubacki (128.5 m, 131.5 m) 248.2 pkt *** 30. Jakub Wolny (124 m, 125 m) 224.7 pkt.

KLASYFIKACJA 70. TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI PO TRZECH KONKURSACH