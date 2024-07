To oni będą reprezentować województwo lubelskie na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu

Bezsprzecznie pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajmuje AZS UMCS Lublin, który do Paryża wyśle czwórkę lekkoatletów i taką samą liczbę pływaków. Będą to: Angelika Mach, Alicja Wrona-Kutrzepa, Daria Zabawska, Patryk Grzegorzewicz, Laura Bernat, Adela Piskorska, Bartosz Piszczorowicz oraz Kacper Stokowski. Pozostałe kluby nie będą mieć tak bogatego grona reprezentantów co nie oznacza jednak, że nie mają prawa myśleć o medalach.

Po złoto do Paryża wybiera się Aleksandra Mirosław z Kotłowni Lublin, która będzie rywalizować we wspinaczce sportowej. O medalu z tego samego kruszcu marzy także nowa gwiazda Bogdanki LUK Lublin – Wilfredo Leon. Po marzenia do stolicy Francji wyruszy także rzucająca młotem Malwina Kopron czy młoda i niezwykle utalentowana pięściarka Julia Szeremeta.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia.

Sportowcy z województwa Lubelskiego, którzy wystąpią na IO w Paryżu