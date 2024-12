Julia Szeremeta wraca na ring. W piątek Lublin będzie gospodarzem gali Suzuki Boxing Night

Dla zawodniczki Paco Lublin będzie to pierwszy oficjalny występ od czasu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przypomnijmy, że w stolicy Francji zawodniczka Paco Lublin wywalczyła srebrny medal będąc jedną z największych niespodzianek igrzysk.

Po tym sukcesie popularność Szeremety znacznie wzrosła, a sama zawodniczka odbyła dziesiątki spotkań medialnych. Była m.in. gościem gwiazdora TVN Jakuba Wojewódzkiego, spotkała się chociażby z Robertem Lewandowskim, a także odwiedzała mecze m.in. Motoru Lublin.

Teraz jednak Polka wraca do tego, co robi najlepiej, czyli boksowania. W piątek w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli odbędzie się gala Suzuki Boxing Night Główną gwiazdą tej imprezy będzie Julia Szeremeta, która zmierzy się z Leną Buchner. Reprezentantka Niemiec to brązowa medalistka Pucharu Świata, dwukrotna mistrzyni kraju i zwyciężczyni turnieju Golden Belt. Ostatnie mistrzostwa Niemiec Buchner zakończyła na trzeciej pozycji, bo w półfinale przegrała z Ani Manukyan.

Gala Suzuki Boxing Night będzie również transmitowana na antenie TVP Sport. Piątkowa relacja telewizyjna z Lublina rozpocznie się o godz. 20.45.