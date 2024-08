Kacper Gieryk z Lubelskie Perła Polski Cycling Team wystąpił w reprezentacji Polski podczas Tour de Pologne

0 A A

Kacper Gieryk po raz pierwszy wystąpił w Tour de Pologne (fot. FACEBOOK LUBELSKIE PERŁA POLSKI CYCLING TEAM)

Bez wątpienia miniony tydzień był okresem, który Kacper Gieryk zapamięta do końca życia. 21-latek z Lubelskie Perła Polski Cycling Team został powołany do reprezentacji Polski i wystąpił w Tour de Pologne. Nie trzeba dodawać, że dla niego był to pierwszy występ w wyścigu klasy World Tour.

