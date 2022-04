Katarzyna Krawczyk z Cementu-Gryfa Chełm z brązowym medalem ME w zapasach

Chełmianka startowała w kategorii do 53 kg. W tzw. małym finale zawodniczka z naszego regionu pokonała przez przewagę techniczną 14:4 reprezentantkę Ukrainy, mistrzynię Europy juniorek, Lilię Malanchuk. To trzeci medal z najmniej cennego kruszcu 31-letniej przedstawicielki Cementu-Gryfa w karierze. Do tej pory Krawczyk zdobyła brąz podczas mistrzostw Europy w Dortmundzie, w 2011 oraz w Kaspijsku (2018).

W ćwierćfinale Polka pokonała pewnie reprezentantkę Węgier Mercedesz Denes 10:0 i awansowała do półfinału. W walce o przepustkę do finału Krawczyk zmierzyła się z zawodniczką ze Szwecji Emmą Jonną Denise Malmgren. Rok temu, podczas mistrzostw świata w Oslo, chełmianka okazała się lepsza od Skandynawki. W stolicy Norwegii Krawczyk wywalczyła brąz MŚ i był to historyczny medal naszej reprezentantki w światowym czempionacie.

W Budapeszcie Szwedka nie dała się pokonać. Początek był udany dla zapaśniczki z Chełma, która prowadziła 3:1. Niestety, chwila nieuwagi sprawiła, że rywalka zdołała skontrować Polkę i położyć ją na łopatki. – Kasia nie miała szczęścia w półfinale, kiedy prowadząc z mistrzynią świata juniorek popełniła błąd, który kosztował ją brak występu w finale. Na szczęście w decydującym pojedynku była już maksymalnie skoncentrowana, co od razu było widać po wyniku. Pewne zwycięstwo 14:4 przez przewagę techniczną mówi samo z siebie. Cieszymy się z sukcesu naszej zawodniczki – powiedział po walce Krawczyk wiceprezes Cementu-Gryfa-Chełm Mieczysław Czwaliński.

Po starcie w Budapeszcie Katarzyna Krawczyk może spokojnie skoncentrować się na przygotowaniach do kolejnych startów. Najważniejsze odbędą się w przyszłym roku, a będą to mistrzostwa świata, które stanowią pierwszą kwalifikację olimpijską Paryż 2024.

Blisko medalowego podium druga z reprezentantek Cementu-Gryfa Anhelina Łysak. Pochodząca z Ukrainy zawodniczka wystartowała w kategorii wagowej do 57 kg. W walce o brąz przegrała, dość niespodziewanie, z Niemką Sandrą Paruszewski (2:4).

W ćwierćfinale natomiast uległa przez położenie na łopatki mistrzyni świata i Europy U-23, Ukraince Alinie Hrushynie-Akobiji. Chełmianka ostatecznie została sklasyfikowana na piątym miejscu. Warto dodać, że w 2021 roku nasza reprezentantka, podczas za ME w Warszawie, została wicemistrzynią Europy seniorek.

W Budapeszcie Polska w zapasach kobiet zdobyła pięć medali: srebro i cztery brązy.

Wyniki Polek podczas ME w Budapeszcie: 2 miejsce: Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa Górnicza) – kategoria 59 kg * 3 miejsce: Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm – 53 kg * Anna Łukasiak (AZS AWF Warszawa) – 50 kg * Natalia Strzałka (Slavia Ruda Śląska) – 68 kg * Natalia Kubaty (Slavia Ruda Śląska) – 62 kg * 5 miejsce: Anhelina Łysak (Cement Gryf Chełm) – 57 kg * 8 miejsce: Patrycja Sperka (Unia Racibórz) – 72 kg.