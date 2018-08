AZS UMCS Lublin zmienia nazwę. Nowa naprawdę może zaskakiwać

To pierwsza tego typu sytuacja w kraju. Założycielem kanału jest Dawid Myśliwiec. To jednocześnie współtwórca drużyny koszykarskiej AZS UMCS, której barw bronił przez trzy sezony. Przygoda trwałaby dłużek, ale kontuzja pokrzyżowała jego plany. Teraz Myśliwiec będzie wspierał swoich kolegów jako sponsor tytularny.

– Koszykówka zawsze była dla mnie bardzo ważna. Na pewno kontuzja była czymś trudnym. Jednak jestem zawzięty i szukam sposobu na pomoc drużynie spoza parkietu – mówi zawodnik cytowany przez azs.umcs.pl. – Jeśli mogę zrobić choć tyle dla zespołu, który jest mi bliski emocjonalnie, to bez wątpienia to zrobię. Uważam, że ma on potencjał na awans do pierwszej Ligi. Czynnikiem ograniczającym w tym momencie są finanse. Czas to zmienić. Mam pomysł na to, jak kanał może koegzystować z drużyną. Nie chcę wykorzystywać jej do reklamy. Oba projekty mogą dzięki sobie korzystać – dodaje były zawodnik akademików.

Z faktu nawiązania współpracy cieszy się bardzo trener lublinian Przemysław Łuszczewski. – Jestem dobrej myśli. Wierzę, że dzięki współpracy uda nam się pozyskać nowe grono sympatyków. W ostatnich latach byliśmy zdani na dobrą wolę zawodników i miasta. Jednak mamy to szczęście, że Lublin to miejsce, gdzie można się rozwijać. Marzy mi się zrobienie kolejnego kroku i awans do wyższej ligi – zdradza szkoleniowiec.