AZS UMCS Start II Lublin – AZS AGH Kraków 73:103. Ilość nie przeszła w jakość

W ostatnich tygodniach Przemysław Łuszczewski nie mógł narzekać na nadmiar zawodników. Problemy z koronawirusem w pierwszej drużynie oraz zaangażowanie juniorów w walkę o mistrzostwo Polski U-19 sprawiło, że rezerwy jeździły na mecze w mocno okrojonym składzie. Juniorzy jednak już zakończyli rywalizację w swoim czempionacie, więc mogli dołączyć do pierwszoligowego składu. W efekcie we wtorkowym meczu z AZS AGH Kraków Przemysław Łuszczewski miał do dyspozycji aż 11 zawodników. Niestety, ta ilość nie przeszła w jakość. Zawodnicy z Małopolski od samego początku narzucili swój rytm gry i już w pierwszej kwarcie ich przewaga sięgnęła dwucyfrowych rozmiarów. Kiedy po kolejnych kilku minutach zaczęła przekraczać 20 pkt, było już wiadomo, że szanse na dobry wynik są nikłe. Wiedzieli to też chyba sami zawodnicy, bo w drugiej połowie zaciętej walki na boisku było już znacznie mniej. Ostatecznie, lublinianie przegrali aż 73:103 i wciąż nie mogą być pewni awansu do fazy play-off.

Za wtorkowy występ słowa pochwały należą się Michaelowi Gospodarkowi. Ten doświadczony rozgrywający w ostatnich latach walczył głównie ze swoim zdrowiem. Teraz jednak wraca do lepszej formy, a w meczu z AZS AGH Kraków zdobył aż 18 pkt. Tradycyjnie też świetnie spisał się Adam Myśliwiec. Kapitan lublinian tym razem skupił się przede wszystkim na pracy w defensywie, w której był bardzo skuteczny. U przeciwników wyróżnić należy Wojciecha Frasia. Ten doświadczony podkoszowy spędził kilka sezonów w ekstraklasie. W konfrontacji z lubelskim pierwszoligowcem zdobył aż 19 pkt i miał 11 zbiórek.

AZS UMCS Start II Lublin – AZS AGH Kraków 73:103 (15:25, 25:31, 16:21, 17:26)

Lublin: M. Gospodarek 18 (2x3), Ciechociński 17, Obarek 12, B. Pelczar 10 (2x3), A. Myśliwiec 8 oraz Wąsowicz 4, Barnuś 4, Nycz 0, Grzesiak 0, Kępka 0, Ziółko 0.

Kraków: Fraś 19 (1x3), Zmarlak 16 (1x3), Leszczyński 15 (3x3), Rojek 6, Majka 5 oraz Wydra 16 (4x3), Dyrda 15 (2x3), Pawlak 8 (2x3), Pieniążek 3 (1x3).

Sędziowali: Kuziora, Wasielewski i Ulewiński. Widzów: 80.

Sokół 29 52 2549:2327 Górnik 29 51 2391:2166 Kotwica 28 48 2352:2074 Politechnika 28 47 2299:2142 Tychy 29 46 2459:2362 Kraków 28 45 2273:2208 WKK 29 44 2328:2305 Lublin 28 43 2252:2281 Śląsk II 28 41 2355:2279 Dziki 28 41 2051:1995 Starogard Gdański 27 40 2174:2215 Krosno 28 39 2182:2242 Decka 28 38 2021:2136 Żak 28 38 2097:2238 Znicz 28 35 2075:2289 Turów 28 35 2074:2504 Księżak 27 34 2238:2407

24-27 marca: Znicz – Kotwica * Śląsk II – Górnik * Lublin – Krosno (sobota, godz. 14) * Starogard Gdański – Kraków * Turów – Dziki * Politechnika – Decka * Żak – Księżak * Tychy – WKK.