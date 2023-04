LNBA. Da GG zwycięzcą Konferencji C

Najważniejsze rozstrzygnięcia w rozgrywkach LNBA zapadły jeszcze przed Wielkanocą, bo tytuł mistrzowski zdobył Polski Cukier Rodmos, a w Konferencji B zwyciężył zespół Basketball Fever.

Do rozstrzygnięcia została tylko jedna zagadka – tytuł mistrzowski w Konferencji C, najniższej amatorskiej lidze LNBA. W tej kwestii wiele wiadomo było już dwa tygodnie wcześniej, bo w pierwszym meczu finałowym Da GG rozgromiło Orlikowe Świry aż 49:19. W sobotę ten pierwszy zespół już tylko dopełnił formalności pokonując przeciwników 62:32, co dało w dwumeczu 60 pkt przewagi.

Da GG to bardzo interesujący projekt, na który składają się przede wszystkim studenci z Tajwanu. W zespole panuje fantastyczna atmosfera, a niscy, lecz bardzo zwinni zawodnicy doskonale dzielą się piłką. W finale przewodzili im jednak gracze podkoszowi, którzy akurat nie pochodzą z Azji – Jakub Futrzyński i Quinton Siwiela. Pierwszy zdobył 5 pkt i zebrał aż 12 piłek, a drugi dołożył 6 „oczek” i został MVP finałów. – To zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne. Nasz skład stanowią głównie zawodnicy z Tajwanu. Dla nich to był bardzo ważny sezon, bo kilku z nich kończy studia i wraca do siebie. Cały czas jednak będziemy utrzymywać projekt Da GG – przyznał Patryk Szwajgier, jeden z niewielu Polaków w Da GG.

Orlikowe Świry też zaskoczyły swoją dyspozycją, chociaż finał akurat im nie wyszedł. Dobrze może go wspomnać jedynie Dominik Marzec, który zdobył 8 pkt. – Oczywiście, szkoda finału, ale i tak czujemy olbrzymią satysfakcję. Nikt na nas nie stawiał, a tymczasem udało nam się awansować do Konferencji B – powiedział Kacper Jankowski, kapitan Orlikowych Świrów.

Konferencja C – finał

Orlikowe Świry – Da GG 32:62 (8:9, 8:14, 6:20, 10:19)

Orlikowe Świry: Kowieski 17 (1x3), Gałka 5 (1x3), Włodarczyk 2, Baczewski 0, Jankowski 0 oraz Marzec 8 (2x3), Woźniak 0.

Da GG: Te-hung Ko 6, Ching-yung Huang 6, Siwiela 6, Szawajgier 6, Futrzyński 5 oraz Yikai 11 (1x3), Chia-hao Liang 6, Kai-jui Wu 6, Hau-jiu Chiu 5 (1x3), Chao-yu Chang 3, Kuo-Shuo Lo 2.

Sędziowali: P. Prędkiewicz i Drewniak. Widzów: 50.

Wynik dwumeczu: 111: 51.

Mecz o 3 miejsce: Cukropol Pszczółka – The Shooters 63:59. Wynik dwumeczu: 99:126.