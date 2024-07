W Kraśniku rozegrano turniej Koszykarskie Deble

Ta impreza to wieloletnia tradycja w Kraśniku. Różni się od innych tego typu zmagań, ponieważ rywalizuje się w niej parami. W tym roku organizatorom, UKS Biało-Czarni Kraśnik, udało się pozyskać naprawdę poważnych patronów. Wśród nich byli poseł na Sejm Kazimierz Choma, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch.

Na uwagę zasługuje fakt, że w imprezie wzięło udział aż 30 drużyn, które rywalizowały w różnych kategoriach wiekowych. Najbardziej interesujące były oczywiście zmagania w kategorii Open, gdzie od samego początku faworytem był zespół 3x3 Biłgoraj. W jego składzie był Paweł Głąb i Łukasz Norton. Ten drugi to uznany zawodnik, nie tylko w skali regionu, ale również całej Polski. Rok temu razem z kolegami z Sokoła Łańcut sensacyjnie sięgnął po czwarte miejsce w finale rozgrywek Lotto 3x3 Liga. Wówczas w meczu o trzecie miejsce przegrał z Asseco Gdynia, w składzie którego byli Przemysław Zamojski oraz Adrian Bogucki. Przypomnijmy, że ci zawodnicy właśnie szykują się z reprezentacją Polski do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Biłgorajanie w Kraśniku dość niespodziewanie rozpoczęli od wpadki, ponieważ przegrali z amatorską ekipą Alpaca-Alfachem. Później jednak odnosili same zwycięstwa. Najwięcej problemów ponownie sprawiła im jednak Alpaca, którą w meczu o awans do półfinału pokonali dopiero po dogrywce. Później gładko rozprawili się w półfinale z Pogoń Bydło, która startowała w składzie Łukasz Kanior i Jan Stasiak. Finał przeciwko drużynie SWMG (Michał Głąb i Szymon Wnuk) okazał się już jednostronny i zakończył się zwycięstwem biłgorajan 11:6. – Lubię takie imprezy i gratuluję organizatorom świetnej inicjatywy. Wygrać nie było łatwo. Dla mnie jednak była to okazja do świetnej zabawy oraz pracy nad kondycją. Nikt nie wiem, jak to jest grać w koszykówkę w upale przekraczającym 30 stopni. Gonię za kwalifikacją do mistrzostw Polski. Najlepsza okazją do tego będzie turniej Lotto 3x3 Quest w Zamościu. Nie będzie tam jednak łatwo, ponieważ rywale są mocni, a my mamy problemy z kontuzjami – wyjaśnia Łukasz Norton.

W kategoriach młodzieżowych wygrały ekipy Lamberdżamek (Franciszek Łomnicki i Patryk Sabeł), Big Buckets (Krystian Kawęcki i Franciszek Kwiatkowski) oraz Smerfetki (Lena Błaszczyk i Juia Markowska).

Fantastyczna inicjatywa TKKF Cukropol

W sobotę o godz. 16 w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie odbędzie się mecz pomiędzy drużyną TKKF Cukropol oraz reprezentacją Ligi LNBA. Spotkanie ma promować zdrowy tryb życia, ale będzie również okazją do obejrzenia na parkiecie najlepszych graczy amatorskiej koszykówki w naszym regionie. Rozgrywki LNBA to najbardziej prestiżowe zmagania dla sympatyków basketu w naszym województwie. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.