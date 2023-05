W Lublinie odbyły się akademickie mistrzostwa Polski

W rywalizacji kobiet w decydującym spotkaniu zmierzyły się zespoły Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niestety, finałowa rywalizacja mocno rozczarowała, ponieważ zawodniczki z Wielkopolski nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki. Gdynianki pewnie wygrały 92:75, a do triumfu poprowadziła je Magdalena Szulc, na co dzień zawodniczka pierwszoligowego GTK Gdynia. – Jesteśmy bardzo zadowolone z tego wyniku. W finale czuć było nasze zmęczenie, ale kontrolowałyśmy przebieg spotkania. To sprawiło, że wynik sam się ułożył – mówi Magdalena Szulc.

W decydującym spotkaniu męskiej rywalizacji spotkały się Politechnika Gdańska i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Ci drudzy nie poszli w ślady swoich koleżanek i w tym meczu wystąpili tylko w roli statystów. Gdańszczanie wygrali aż 95:64, a sprawę triumfu załatwili już w pierwszej kwarcie. Po niej prowadzili już różnicą 19 „oczek”. Do sukcesu poprowadził ich Adam Brenk. 28-latek ma przeszłość w Energa Basket Lidze, ale obecnie gra na poziomie II ligi. W finałowym spotkaniu zdobył aż 21 pkt. (kk)

Turniej kobiet

Ćwierćfinały: Politechnika Krakowska – AWF Warszawa 72:39 * Politechnika Gdańska – AGH Kraków 63:46 * Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Uniwersytet Warszawski 84:54 * Uniwersytet Łódzki – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 57:68.

Półfinały: Politechnika Krakowska - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 49:52 * Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Politechnika Gdańska 67:59.

Mecz o 3 miejsce: Politechnika Krakowska – Politechnika Gdańska 71:66.

Finał: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 92:75 (23:12, 29:21,16:22, 24:20)

Gdynia: Niemojewska 3, Ossowska 21, Gaura 2, Podgórna 8, Bobkowska 2, Korytkowska , Kowalczyk 3, Parzeńska 14, Szulc 16, Rudzka 12, Kobylińska 9.

Poznań: Wdowiak 16, Dżochowska 17, Wojdalska 5, Godlewska 3, Potraca 17, Szloser 2, Dacka 7, Kupczyk 8.

Turniej mężczyzn

Ćwierćfinały: Politechnika Opolska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 75:66 * Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – Uniwersytet Łódzki 83:64 * Uniwersytet Gdański – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 62:69 * AGH Kraków – Politechnika Gdańska 67:82.

Półfinały: Politechnika Gdańska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 70:57 * Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – Politechnika Opolska 69:58.

Mecz o 3 miejsce: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Politechnika Opolska 52:78.

Finał

Politechnika Gdańska – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 95:64 (30:11, 27:20, 17:16, 11:17)

Gdańsk: Konopatzki 19, Olechnowicz 3, Brenk 21, Jankowski 12, Malesa 6, Gladikowski 3, Komenda 19, Kulis 2.

Gdynia: Kaszowski 11, M. Lis 4, Krefft 7, P. Lis 4, Sewioł 10, Szymański 3, ROmpa 4, Burczyk 8, Perzanowski 11, Wilk 2.