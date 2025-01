LNBA: Mistrzowie w drodze po kolejny tytuł

Mimo odejścia do drugoligowej Lublinianki Tomasza Celeja, obrońcy tytułu wygrywają kolejne spotkania i przewodzą tabeli. W niedzielę po zaciętym spotkaniu pokonali Polski Cukier Rodmos 64:54. Matematyka w tym spotkaniu prowadziła przez cały mecz, a różnica między obiema ekipami sięgała nawet 14 pkt. Bohaterem spotkania był Grzegorz Klarecki. Ten mierzący 207 cm center zdobył 11 pkt. Świetny mecz ma za sobą także Mieszko Ćwik. Filigranowy rozgrywający Matematyki dołożył 17 pkt. U pokonanych wyróżnił się Grzegorz Szymanek, który zdobył 15 pkt.

Za plecami Matematyki usadowiło się Alco, które pokonało w niedzielę 65:48 Kaninę. Stało się tak dzięki kapitalnemu występowi Bartosza Zduniaka. Były gracz Starty zdobył aż 29 pkt. Dzielni wspierał go inny były startowiec, Aleksander Rak, który dołożył 16 pkt. W Kaninie wyróżnił się Jakub Saramak, który zapisał na swoim koncie 14 pkt.

Konferencja A: Alfachem Team – Patobasket 41:81 * Matematyka – Polski Cukier Rodmos 64:54 * Sky Jumpers – 12 Małp 66:45 * Kanina – Alco 48:65.

Matematyka 10 19 599:502 Alco 10 17 511:466 Kanina 10 15 481:488 Rodmos 10 15 538:594 Patobasket 10 14 496:365 Alfachem 10 14 529:601 Sky Jumpers 10 13 502:536 12 Małp 10 11 481:585

Konferencja B: Akademia Wincentego Pola – Devils 33:77 * Orlikowe Świry – Flying Foxes 46:54 * Elektroland Mavs Team – Angry Dogs 0:20 (v.o.) * Basketball Fever – AT Vision XCamper 55:49.

Foxes 9 17 418:326 Fever 9 16 457:388 Devils 9 16 471:345 Bad Boyz 8 14 415:326 AT Vision 9 13 457:426 Dogs 9 13 372:373 Orlikowe Świry 9 11 373:455 Akademia 9 9 272:431 Mavs 9 7 255:421

Konferencja C: Moose Lublin BC – Barber Ekipa 62:31 * Basket Flow – Nothing But Net 66:36 * Numa Numa Yay – Bez Cukru 42:52 * Pozytywne Porycie – Alleyoop 56:46.