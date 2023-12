Polski Cukier AZS UMCS Lublin pozyskał kolejną zawodniczkę

Zawodniczka ma 31 lat, 178 cm wzrostu, a ostatnio grała w lidze szwedzkiej. W sezonie 2021/2022 wywalczyła wicemistrzostwo i walnie się do niego przyczyniła, bo mogła się pochwalić statystykami na poziomie: niemal 20 punktów na mecz, 4 zbiórek i 2,6 asysty. W poprzednich rozgrywkach notowała za to: 18,5 pkt na mecz, 4,5 zbiórki oraz 2,5 asysty. Co więcej, tym razem zakończyła zmagania z tytułem mistrzowskim.

Wcześniej zwiedziła jednak sporo krajów w Europie. Zaczynała w sezonie 16/17, kiedy występowała w Finlandii. Później przeniosła się do Izraela, gdzie mogła się pochwalić średnią: 17,3 pkt na mecz (rozgrywki 17/18) oraz 19,3 pkt, 6,7 zbiórki, 4,2 asysty i 2 przechwyty na mecz (sezon 18/19).

W 2019 próbowała dostać się do WNBA i podpisała nawet umowę z Indiana Feler, ale tylko na obóz przedsezonowy. Później grała także na Słowacji oraz w Rumunii, gdzie dla Satu Mare zdobywała ponad 16 punktów, a do tego: 6,4 zbiórki, 4,5 asysty oraz 1,4 przechwytu. W obecnym sezonie znowu miała występować w izraelskim Maccabi Ramat Gan. Wybuch wojny spowodował, że zaczęła się jednak rozglądać za nowym pracodawcą i ostatecznie wylądowała w Lublinie.

– To zawodniczka, która tak naprawdę może grać na pozycjach od jeden do trzy. Do tego momentu grała w lidze izraelskiej, rumuńskiej i ostatnie dwa sezony spędziła w Szwecji, gdzie była najlepszym graczem rozgrywek. W tym sezonie ponownie miała występować w Izraelu, jednak ze względu na sytuację do tego nie doszło. Jest to doświadczona zawodniczka, która wie, jak zwyciężać. Dysponuje bardzo dobrym rzutem za trzy punkty, dobrze gra jeden na jeden. Z jej poprzednich klubów mamy bardzo dobre referencje o niej, zarówno jako osobie, jak i graczu. Gra dobrze po obu stronach parkietu, więc mocno liczymy, że pomoże nam swoją wszechstronnością – ocenia na klubowym portalu trener Krzysztof Szewczyk.

Niewykluczone, że Goss zadebiutuje w nowych barwach już w niedzielnym starciu z Polonią Warszawa (godz. 20, w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli).