Lubelskie drużyny prawie pewne gry w turnieju finałowym Pucharu Polski

Miejsce zmagań oraz zasady kwalifikacji do tych imprez ogłoszono podczas specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się w Arenie Sosnowiec w ArcelorMittal Parku.

Kobiecy turniej odbędzie się w dniach 2-4 lutego. Zagra w nim sześć zespołów. Już wiadomo, że będą to dwaj polscy przedstawiciele w Eurolidze, czyli KGHM BC Polkowice oraz Polski Cukier AZS UMCS Lublin, a także MB Zagłębie Sosnowiec. Stawkę uzupełnią dwa najlepsze zespoły pierwszej rundy Orlen Basket Ligi kobiet oraz najlepsza ekipa z I ligi. W pierwszym przypadku będą to drużyny PolskiejStrefyInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski oraz najprawdopodobniej VBW Arki Gdynia. W przypadku zespołu z północy Polski kwalifikacja nie jest jeszcze pewna w 100 procentach, chociaż ciężko uwierzyć, że Arka przegra w sobotę z najsłabszym w OBL MKS Pruszków.

Jeżeli tak jednak stałoby się, to wówczas do turnieju Pekao S.A. Puchar Polski mógłby trafić 1KS Ślęza Wrocław. Ta drużyna musiałaby jednak pokonać w sobotę SKK Polonia Warszawa. Jeżeli chodzi o drużynę z I ligi, to będzie to najprawdopodobniej MPKK Sokołów Podlaski.

Panowie spod znaku Polskiego Cukru Start Lublin także mogą się czuć już niemal pewnymi kwalifikacji do turnieju Pekao S.A. Puchar Polski. Obecnie zajmują czwartą pozycję w OBL, a w finałowych zmaganiach weźmie udział osiem najlepszych drużyn pierwszej rundy. Do zakończenia tego etapu rozgrywek zostały już tylko dwie kolejki – Start zagra w nich z Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski oraz Legią Warszawa. Nawet przegrana w obu tych meczach nie powinna ich wypchnąć poza czołową ósemkę, chociaż trzeba zaznaczyć, że w grze o nią jest aż 13 drużyn. Rywalizacja mężczyzn o Pekao S.A. Puchar Polski odbędzie się w dniach 15-18 lutego.

Warto dodać także, że między 22, a 24 lutego w Sosnowcu odbędzie się druga część zmagań w ramach Lotto 3x3 Liga. Pierwsza część tej rywalizacji odbywała się w Lublinie. – Arena Sosnowiec w lutym 2024 roku będzie domem polskiej koszykówki. Przez cały miesiąc kibice będą mogli zobaczyć mnóstwo basketu na najwyższym poziomie. Już wcześniej sprawdziliśmy tę nowoczesną halę podczas różnych wydarzeń i wiem, że zarówno koszykarki, jak i koszykarze byli bardzo zadowoleni. Bardzo dziękuję Prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu za postawienie na naszą dyscyplinę sportu. Jestem przekonany, że wszyscy razem stworzymy w Sosnowcu atmosferę sportowego święta – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.