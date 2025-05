Imprezy klubowe w weekend (2 – 3 maja)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – We love 2000’s

Czy już poczuliście weekend? Jeśli tak, to wbijajcie w piąteczek do Helium. To najlepszy plan na to, aby rozpocząć weekend, a przy okazji poszaleć do rana, tym bardziej, że ta noc należy do pań!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Taste the Music

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo, aż nocy będzie mało. Szykujcie się na grubą imprezę. Będzie okazja przetestować nowe dźwięki.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Noche de Chicas

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty. Czy jesteście na to gotowi?

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Baila Conmigo

Czy tęsknicie za nocą pełną niezapomnianych chwil i szalonego tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki oraz pełnych wigoru ludzi.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Majóweczka w Berecie

Majóweczka w Berecie? Dlaczego nie. Przygotujcie się na szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Dyskoteka Gra

Ta impreza przejdzie do historii. Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach, to ta impreza jest dla Was.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Życie zaczyna się po 30.

Piątkowy wieczór to najlepszy moment na rozruch przed sobotą i pobalować do rana.

Start: 21:00. Do 23:30 - 20 PLN, po 23:30 – 30 PLN.



SOBOTA – Saturday Vibes

Sobota, magnum opus weekendu. Kto siedzi w domu ten się nie liczy. W trzydziestce oprócz tradycyjnej potańcówki najlepsi dje i najlepsza muza.

Start: 21:00. Do 23:30 - 30PLN, po 23:30 – 40 PLN.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Piątkowa Majówka w Ostro

Mamy długi weekend. W ostro będzie wyjątkowo długa impreza, trwająca cały weekend majowy.

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks przy dobrej muzie. Za dj-ką McD, który zagra dla Was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Sobotnia Majówka w Ostro

Czy jesteście gotowi na imprezę trwającą cały majowy weekend? Za muzykę odpowiada tej nocy – Dj Szop-n.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK/SOBOTA – Karaoke

Weekendy w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



DOM KULTURY



PIĄTEK – Wielka dyskoteka. Same klasyki!

Dyskoteka w najlepszym wydaniu. Będziecie się bawić przy klasykach z lat 80, 90, 200. Będą piosenki, rapsy, house oraz rock.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.



SOBOTA – Domówka w DK

Ależ to będzie impreza! Bery wyciąga wszystkie ulubione numery od rnb przez pop, rapsy, polskie przeboje i house. I cała noc jego!

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.