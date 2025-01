Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Kontrolowaliśmy boiskowe wydarzenia

1,3 promila i kierowca „tira”

Kierowca ciężarowej Scanii zamiast na rozładunek trafił do policyjnego aresztu. 33-latek z powiatu lubelskiego kierował ciężarówką mając prawie półtora promila alkoholu w organizmie. W Gołębiu zatrzymali go policjanci z puławskiego Wydziału Ruchu Drogowego, po tym jak ktoś zauważył jego niepewną jazdę i zadzwonił na numer 112. Mężczyzna stracił prawo jazdy, czeka go sprawa w sądzie i surowa kara finansowa.