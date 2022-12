Pięć złotych medali Gabrieli Król z Wisły Puławy na MPJ w pływaniu

Mistrzostwa w tej kategorii wiekowej odbywały się w Gorzowie. A Król była zdecydowanie jedną z najlepszych pływaczek, jaka wzięła udział w tej imprezie. Zawodniczka Wisły zaliczyła pięć startów i wszystkie kończyła na pierwszym miejscu.

Na dzień dobry w niecałe pół godziny wygrała zmagania na: 100 m stylem motylkowym (59,22) i 200 m stylem dowolnym (2:00,57). Trzeba dodać, że zostawiała rywalki daleko w tyle. Najpierw wyprzedziła Alicję Miłek o dokładnie 2,24 sekundy. Na 200 kraulem druga Maria Czubak była gorsza z kolei o niemal dwie sekundy.

To była jednak tylko rozgrzewka, bo okazało się, że złote medale to nie wszystko. Dlatego Król w kolejnym starcie – na 50 m grzbietem nie tylko okazała się najlepsza. Dodatkowo czasem 27,37 poprawiła rekord Polski. Blisko kolejnego rekordu była na 200 zmiennym. Wygrała i tę konkurencję z rezultatem 2:12, 45, a drugą Julię Smurzyńską tym razem pokonała o prawie cztery sekundy. Swój świetny występ w Gorzowie Gabrysia potwierdziła na 100 m stylem dowolnym. Wynik 54,39 dał jej piąte złoto i drugi rekord Polski, który od 2008 roku należał do Katarzyny Wilk. W klasyfikacji pięciu najlepszych wyników do zawodniczki klubu z Puław należały… cztery. Trzeba jeszcze dodać, że zawody 16-latków z tytułem mistrza kończył Mikołaj Popiel z AZS UMCS Lublin, który okazał się najlepszy na 100 m delfinem.

W Olsztynie rywalizowali juniorzy 14-letni. W tym przypadku nasi zawodnicy trzy razy stawali na podium. Filip Pocztarski (KS Narwal Międzyrzec Podlaski) był trzeci na 50 m stylem dowolnym z czasem 23,90. Patryk Joachimowicz z AZS UMCS wywalczył za to: srebro na 400 m stylem zmiennym (4:34,29) i brąz na dwukrotnie krótszym dystansie (2:10, 66).

Najbardziej obfite w sukcesy były za to zawody w Gliwicach, gdzie w szranki stanęli juniorzy 15-letni. Wszystkie 10 krążków wywalczyli pływacy AZS UMCS. Prym wiódł Przemysław Pietroń, który zakończył zmagania z czterema medalami na szyi. Nie do pokonania był w stylu dowolnym, bo wygrywał na: 50, 100 i 200 m. Brąz dorzucił jeszcze na 400 m. Najbardziej wyrównany bój stoczył na najkrótszym z dystansów, bo mógł się pochwalić czasem 22,90 i wygrał z Jakubem Jabłońskim „tylko” o 0,20 sekundy. Na 100 m osiągnął rezultat 49,78 i tym razem był lepszy od Jabłońskiego o ponad dwie sekundy. Zupełnie poza konkurencją Pietroń był na 200 m. Na tym dystansie pokonał drugiego Erika Majora o 3,13 sekundy.

Po dwa tytuły mistrzowskie na swoich kontach zapisały: Marta Poppe (200 i 400 m stylem dowolnym) i Oliwia Przybylska (200 m stylem klasycznym i 400 zmiennym). Ta pierwsza była także trzecia na 800 m stylem dowolnym. Na najniższym stopniu podium stanęła również sztafeta akademiczek 4x200 m stylem dowolnym, która wystąpiła w składzie: Poppe, Przybylska, Zofia Wożakowska i Maja Zielińska.