Cztery dni i dwie kolejki w bialskiej klasie okręgowej. Podlasie II i Orlęta Łuków z kompletem

I chociaż ostatecznie nie zdołały włączyć się do walki o awans do IV ligi, to jednak pozostawiły po sobie dobre wrażenie. Umocniło je jeszcze otwarcie obecnych rozgrywek – na inaugurację Milanów pokonał 1:0 Grom Kąkolewnica, a Unia wygrała 3:2 z Victorią Parczew.

Mecz w Milanowie okazał się bardzo dobrym widowiskiem, chociaż obie ekipy nie grzeszyły skutecznością. Ostatecznie wygrali goście po bramce Mateusza Pawelca. 23-latek trafił do siatki w 63 min. To piłkarz od wielu lat związany z Żabikowem, który gra w Unii od 2018 r. W tym czasie miał jedynie roczną przerwę na występy w Orlętach Radzyń Podlaski.

Ciekawie było też w Staninie, gdzie gra miejscowy Kujawiak. Ta drużyna poprzednią kampanię zakończyła na 13 miejscu, a w czwartek podejmowała Sokoła Adamów. Rywal rozpoczął od rozgromienia w pierwszej kolejce Absolwenta Domaszewnica i chciał w Staninie kontynuować dobrą passę. Udało mu się to, bo podopieczni Andrzeja Zarzyckiego wygrali 2:0. Gospodarze byli bardzo ospali w tym spotkaniu i już w 4 min pozwolili się zaskoczyć Mateuszowi Baranowi.

Wykorzystał on niefrasobliwość defensywy Kujawiaka i pewnym strzałem dał prowadzenie Sokołowi. Kolejna bramka padła w 49 min, a jej autorem był Jarosław Bosek. Kapitan Sokoła okazał się najsprytniejszy w podbramkowym zamieszaniu. 41-latek to legenda klubu, która występuje w nim już od wielu lat. Można się tylko cieszyć, że wciąż utrzymuje bardzo wysoką formę.

W weekend rozegrano kolejną serię gier. Najszybciej trzecią kolejkę rozpoczęli gracze LKS Milanów i Victorii Parczew, którzy już w sobotę rozegrali swój mecz. Krótki odpoczynek wyraźnie nie sprzyjał gościom, którzy zaliczyli drugą porażkę w tym sezonie. Ta była wyjątkowo bolesna, bo Milanów wygrał aż 4:0.

Bohaterem rywalizacji był Emil Mazurek, który zaliczył dwa trafienia. 31-latek otworzył wynik w 32 min, a później umieścił piłkę w siatce jeszcze w 68 min. Mazurek z Milanowem jest związany od 2023 roku, wcześniej grał w Unii Żabików oraz Młodzieżówce Radzyń Podlaski. Listę strzelców w sobotniej rywalizacji uzupełnili Sebastian Ostapiuk i ateusz Podgajny. Pierwszy trafił w 75 min, a drugi w doliczonym czasie gry.

2 kolejka: Az-Bud Komarówka Podlaska – Victoria Parczew 1:3 * LKS Milanów – Unia Żabików 0:1 * Orlęta Łuków – Grom Kąkolewnica 4:1 * LZS Sielczyk – Orlęta II Radzyń Podlaski 2:2 * Absolwent Domaszewnica – Podlasie II Biała Podlaska 0:1 * Kujawiak Stanin – Sokół Adamów 0:2 * Orzeł Czemierniki – Unia Krzywda 3:1 * Lutnia Piszczac – ŁKS Łazy 2:0.

3 kolejka: LKS Milanów – Victoria Parczew 4:0. ŁKS Łazy – Az-Bud Komarówka Podlaska 1:1 * Unia Krzywda – Lutnia Piszczac 1:6 * Podlasie II Biała Podlaska – Kujawiak Stanin 10:0 * Grom Kąkolewnica – LZS Sielczyk 2:4 * Sokół Adamów – Orzeł Czemierniki 2:2 * Orlęta II Radzyń Podlaski – Absolwent Domaszewnica 3:3 * Unia Żabików – Orlęta Łuków 1:4.