Młodzieżówka Radzyń Podlaski - Absolwent Domaszewnica 1:2. Wyniki keeza bialskiej klasy okoręgowej

Wyżej w tabeli byli goście, którzy też typowani byli do roli faworyta. Pierwsi do siatki trafili gospodarze. Jeszcze w pierwszej odsłonie przyjezdni wyrównali. W drugiej połowie podopieczni grającego trenera Michała Gromysza pierwsi po raz kolejny skierowali piłkę do siatki i cieszyli się z prowadzenia. - Bramkę na remis 2:2 straciliśmy po błędzie naszego zawodnika, który tak niefortunni wyrzucił piłkę z autu, że ta zamiast dotrzeć do naszego obrońcy, trafiła do piłkarza Orła. Strzał pod ręką bramkarza znalazł drogę do siatki. Szkoda, że wywozimy tylko remis. Myślę, że z perspektywy czasu uszanujemy zdobyty punkt - mówi trener Gromysz.

Z podziału punktów umiarkowanie cieszyli się gospodarze. - Mieliśmy swoje okazje. Z perspektywy wszystkich sytuacji obu drużyn mecz był na remis. Oczywiście odczuwamy niedosyt. Być może zdobyty punkt docenimy później - ocenia szkoleniowiec Orła Konrad Łabęcki.

Orzeł Czemierniki - Tytan Wisznice 2:2 (1:1)

Bramki: Kacper Dobosz (8), Sobieszek (67) - Lewczuk (20), Tabeński (54).

Orzeł: Bocian - Fijałek, Baryła (30 Nowacki), Grochowski (90 Łaskrzewski), Żuk, Wójcik, Sobieszek, Cholewa, Kaliński, Kacper Dobosz (46 Krzeczkowski), Orzechowski (62 Kula).

Tytan: Bancarzewski - Tarasiuk (66 Daniłosio), Gromysz, Wtykło, Kiryczuk (76 Tomczuk), Tabeński, Szyszłow, Lewczuk, Kisiel, Jakubiuk, Semeniuk.

Beniaminek z Domaszewnicy miał na koncie 12 kolejnych przegranych. Ostatni raz podopieczni grającego trenera Krzysztofa Jędruchniewicza wygrali 30 października, u siebie z Kujawiakiem Stanin 2:1. Do przerwy goście prowadzili 1:0. Po zmianie stron gospodarze doprowadzili do remisu. - Straciliśmy gola po rzucie wolnym. Dobrze, że szybko ponownie wyszliśmy na prowadzenie po ładnej akcji. Wcześniej jednak to rywal miał okazję na 2:1. Na szczęście, jej nie wykorzystał. Wygraliśmy po raz szósty w sezonie, pierwszy raz na wyjeździe. Zdobyte trzy punkty mogą mieć bardzo ważne znaczenie w walce o utrzymanie - mówi Tomasz Prochniewicz, prezes Absolwenta Domaszewnica.

Kluczowa dla gospodarzy była okazja na 2:1, którą miał Karol Wierzbicki. Piłka dograna wzdłuż bramki nie znalazła drogi do siatki gości. - Karol najwyraźniej nie trafił w nią i skończyło się na strachu gości. Szkoda straconych punktów, które bardzo są potrzebne w walce o pozostanie w lidze okręgowej - tłumaczy pomocnik Młodzieżówki Artur Dymek.

Młodzieżówka Radzyń Podlaski - Absolwent Domaszewnica 1:2 (0:1)

Bramki: Burda (47) - Dudziński (29), Leszczak (63).

W 82 min Konrad Pioruński (Absolwent) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Młodzieżówki).

Młodzieżówka: Nowacki - Reszka, Burda, B. Drygiel (46 Michalski), Wierzbicki (70 dymek), Końka (40 M. Mitura), Łukaszuk, Sidor, Fijałek (70 Pawłowski), P. Mitura (30 Syta), Łoziński.

Absolwent: Wypych - Miazek, Jędruchniewicz, K. Pioruński, Bogusz (82 Zalewski), Dudziński, Leszczak, Piekarski (85 D. Kabat), D. Pioruński (82 Chodziński), Ksok, Mościcki.

Pozostałe wyniki 25. kolejki: Unia Żabików - Lutnia Piszczac 1:3 (Prusak 36 - Tuttas 34, 90, Całka 85) * ŁKS Łazy - Sokół Adamów 1:2 (Wysokiński 13 - Bosek 73, Piotrowski 88) * Kujawiak Stanin - Bad Boys Zastawie 3:0 (Bednarczyk 51, Siwiec 87, Chromiński 90 + 2). Czerwona kartka: Konrad Kępka (Bad Boys) w 50 min, za faul * LKS Agrotex Milanów - Victoria Parczew 2:3 (Dąbrowski 20, Ostapiuk 52 - K. Waniowski 10, E. Waniowski 47, Tokarzewski 74) * Unia Krzywda - Grom Kąkolewnica 0:3 (Grochowski 42, Rycaj 56, 62). Czerwona kartka: Konrad Białach (Krzywda) w 75 min, za faul * Az-Bud Komarówka Podlaska - LZS Dobryń 3:1 (Borkowski 6, Domański 25, Osypiuk z karnego 65 - Korneluk 3). Czerwona kartka: Robert Praszak (Az-Bud) w 90 + 3 min, za faul.