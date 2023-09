Orlęta Łuków na "piątkę", Lutnia też zwycięska. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Kompleks sportowy przy V LO już otwarty

Z początkiem nowego roku szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwarty został nowoczesny, ogólnodostępny kompleks sportowy. Uczniowie oraz mieszkańcy przy ul. Lipowej 7 mają do dyspozycji dwa boiska wielofunkcyjne, plac do gier plenerowych, w tym do gry w bule oraz siłownię zewnętrzną.