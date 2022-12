Unia Krzywda wiosną musi lepiej punktować

Księżna, Basia i zielone skarby Puław w specjalnej książeczce

„Przyrodnicze skarby Puław” to tytuł komiksu, który wydał Zarząd Dróg Miejskich we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim. Skierowana do dzieci i młodzieży książka opowiada o gatunkach roślin i zwierząt występujących na terenie miasta.