Victoria Parczew – Grom Kąkolewnica 1:1. Wyniki Keeza bialskiej klasy okręgowej

W niedzielnym hicie ciężko było wskazać faworyta, choć atut własnego boiska premiował nieco zespół z Parczewa. W pierwszej połowie kibice nie doczekali nie doczekali się bramek, choć gospodarze osiągnęli dość wyraźną przewagę.

Victoria dopięła swego w 63 minucie. Wówczas po dobrym dograniu od Michała Gryczuka piłka trafiła na 10 metrze do Kacpra Waniowskiego, który otworzył wynik spotkania. Goście walczyli o odrobienie strat i w 79 minucie udało im się wyrównać. Łukasz Samociuk oddal strzał z rzutu wolnego, który odbił bramkarz beniaminka, ale wobec dobitki Bartłomieja Siudaja był już bezradny i spotkanie na szczycie zakończyło się bramkowym remisem.

– Mecz był wyrównany, ale w mojej ocenie to my bardziej zasłużyliśmy na zwycięstwo w tym spotkaniu – mówi Robert Różański, trener Victorii. – Szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy kilka niezłych szans. Może by były to sytuacje stuprocentowe, ale mogły po nich paść bramki. Rywale grali głównie długimi podaniami i nie byli w stanie za bardzo nam zagrozić. Straciliśmy gola po rzucie wolnym podyktowanym po faulu, którego w mojej ocenie nie było. Dlatego po meczu odczuwamy leki niedosyt – dodał szkoleniowiec ekipy z Parczewa.

– W pierwszej połowie rywale zdecydowanie nas zdominowali, dlatego w przerwie meczu dokonaliśmy zmiany ustawienia – mówi Edmund Koperwas, trener Gromu. – W drugiej połowie zagraliśmy lepiej, ale mimo to musieliśmy gonić wynik. Udało nam się wyrównać i wywalczyć punkt na trudnym terenie. Dlatego wracamy do domu zadowoleni z osiągniętego rezultatu. W tym sezonie jak zawsze będziemy walczyć o jak najlepszy wynik i miejsce w czołówce ligowej tabeli – zakończył szkoleniowiec zespołu z Kąkolewnicy.

Victoria Parczew – Grom Kąkolewnica 1:1 (0:0)

Bramki: K. Waniowski (63) – Siudaj (79)

Victoria: Staniukiewicz – Bancerz, B. Lewczuk, Chilimoniuk, W. Lewczuk, Tokarzewski (64 Osieleniec), Syryjczyk, E. Waniowski, Chomiuik, Karwacki (59 Gryczuk), K. Waniowski.

Grom: Kaczmarek – Kosel, Madejski, Płudowski (86 Tkaczyński, M. Muszyński, Siudaj, Marczuk (73 P. Zieliński), Rycaj, Kanatek (46 Samociuk).

Czerwona kartka: B. Lewczuk (90-za drugą żółtą).

KEEZA BIALSKA KLASA OKRĘGOWA

Sokół Adamów – Młodzieżówka Radzyń Podlaski 1:2 * Az-Bud Komarówka Podlaska – LKS Milanów 4:2 * Kujawiak Stanin – Unia Krzywda 1:1 * ŁKS Łazy – Unia Żabików 1:0 * Bad Boys Zastawie – Orzeł Czemierniki 0:1 * LZS Dobryń – Tytan Wisznice 2:4 * Absolwent Domaszewnica – Lutnia Piszczac 2:1 * Victoria Parczew – Grom Kąkolewnica 1:1