Zwycięski tydzień Kujawiaka. Grała Keeza bialska klasa okręgowa

Sokół Adamów stracił punkty i w końcówce Marcina Skołowskiego. – To już było w 90 minucie. Marcin i zawodnik gości przepychali się, obaj potem upadali na boisko. Co najwyżej nasz piłkarz powinien zostać ukarany, ale żółtą kartką – tłumaczy Grzegorz Golian, kierownik Sokoła. O pierwszej połowie gospodarze chcieliby jak najszybciej zapomnieć. – Po prosty graliśmy „piach”. I choć w drugiej części meczu mieliśmy dwa strzały w słupek w wykonaniu Jarka Boska i Jakuba Wierzbickiego, to mecz z LKS Milanów był najsłabszym w naszym wykonaniu w rundzie wiosennej – podsumowuje Golian. – Faul na Mateuszu Podgajnym był ewidentny i czerwona kartka była tego konsekwencją – mówi Marek Burzec, kierownik LKS Agrotex Milanów.

Po rzucie wolnym goście strzelili drugiego gola autorstwa Sebastiana Ostapiuka. – W pierwszej połowie my przeważaliśmy, w drugiej więcej z gry miał Sokół. Umiejętnie broniliśmy się. W decydującym momencie zadaliśmy ostateczny cios – mówi Burzec.

Sokół Adamów – LKS Agrotex Milanów 0:2 (0:1)

Bramki: Podgajny (15), Ostapiuk (90).

Czerwona kartka: Marcin Sokołowski (Sokół) w 90 min, za faul.

Sokół: M. Dzido – Jakub Bosek (70 Proch), Kośmider, Skórka, Sokołowski, Jarosław Bosek (75 K. Dzido), Strzyżewski (46 Wierzbicki), J. Nowicki, Czubek, Domański, Mateusz Baran.

Milanów: Kozieł – Witkowski, Gil, Antoniuk, Syta (54 Kozak), E. Romaniuk (84 Pieńkus), K. Romaniuk, Iwaniuk, Pawlak, Ostapiuk (90 + 3 Sidoruk), Podgajny.

Dla Kujawiaka Stanin był to bardzo udany tydzień. 1 maja podopieczni Andrzeja Zarzyckiego wygrali na wyjeździe z Az-Bud Komarówka Podlaska 7:0, dwa dni później zwyciężyli w Terespolu Granicę 3:1. W niedzielę zagrali już przed własnymi kibicami i wygrali z Tytanem Wisznice 2:0. – To były dla nas bardzo ważne mecze z rywalami, z którymi walczymy o utrzymanie w lidze okręgowej. Komplet dziewięciu punktów bardzo nas cieszy. Liczymy się z tym, że do naszej „okręgówki” może spaść kilka drużyn. Dlatego, im wyżej będziemy w tabeli na koniec sezonu od ostatniej lokaty, tym lepiej dla nas – mówi zadowolony szkoleniowiec Kujawiaka Andrzeja Zarzycki.

Goście mieli braki kadrowe, zabrakło między innymi obu bramkarzy. Z konieczności między słupkami stanął Eryk Jakubiuk. Na dodatek, po godzinie gry, przyjezdni musieli radzić sobie w osłabieniu jednego zawodnika, po czerwonej kartce dla Jacka Bujnika. – W pierwszej i drugiej połowie mieliśmy swoje okazje na bramki, ale ich nie wykorzystaliśmy. To był ciężki teren do gry, boisko było twarde, w niektórych miejscach w ogóle nie było trawy na murawie – mówi grający trener Tytana Michał Gromysz.

Kujawiak Stanin – Tytan Wisznice 2:0 (0:1)

Bramki: Michał Skwarek (18), Rufus (75).

Czerwona kartka: Jacek Bujnik (Tytan) w 64 min, za drugą żółtą.

Kujawiak: Kender – Ł. Gajda, Kąkol, Gajownik, Abramek, Szewczak (80 zabłocki), Chromiński, Adamiak, Rufus, Michał Skwarek, Osiak.

Tytan: E. Jakubiuk – Żelazowski, Gromysz, Kiryczuk, Brodzki (72 Klimkowicz), Wtykło, Kisiel, Bujnik, Szyszłow, Kopiś, M. Jakubiuk.

Pozostałe wyniki: Bizon Jeleniec – ŁKS Łazy 1:4 (P. Izdebski 25 – Purzycki 3, 46, Wysokiński 55, 73 z karnego) * Grom Kąkolewnica – LZS Dobryń 3:1 (Lecyk 14, 80, Madejski 44 – Demidziak 38) * Granica Terespol – Az-Bud Komarówka Podlaska 1:2 (Sawicki 85 – Borkowski 65, Mróz 75 z karnego) * Orzeł Czemierniki – Ar-Tig Huta Dąbrowa 2:2 (Kacper Dbosz 33, 61 – P. Łkasiak 14, Grzyb 71) * Unia Żabików – Unia Krzywda 1:1 (Wachnik 29 – Rosłoń 70) * Młodzieżówka Radzyń Podlaski – Bad Boys Zastawie 4:1 (M. Łukaszuk 17, 90 z karnego, Wierzbicki 47, Drygiel 54 – Kajda 35).