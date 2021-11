Frassati i Spółdzielca sobie postrzelali. Wyniki Keeza chełmskiej klasy okręgowej

Ruch Izbica sprawił swoim kibiciom przykrą niespodziankę. W spotkaniu drużyn z czołówki musiał uznać wyższość Bugu Hanna. Jedyną bramkę dla przyjezdnych zdobył Mateusz Chwedoruk. – Był to mecz walki ze wskazaniem na nas. Cieszymy się ze zwycięstwa. Bardzo dobrze na środku obrony zagrał Wojciech Więcaszek, który zastąpił nieobecnego nominalnego gracza na tej pozycji Karola Kryjaka – mówi szkoleniowiec Bugu Paweł Oponowicz. – Nasza porażka jest niezasłużona. Już na początku mieliśmy trzy sytuacje stuprocentowe, jednak ich nie wykorzystaliśmy. Grając w osłabieniu nadal prowadziliśmy otwartą grę – mówi trener Ruchu Roman Blonka.

Oba zespoły kończyły mecz w osłabieniu, gospodarze bez dwóch zawodników, goście bez jednego.

Ruch Izbica – Bug Hanna 0:1 (0:1)

Bramka: Chwedoruk (35).

Czerwone kartki: Jakub Frącek (Ruch) w 40 min, za faul; Maciej Czochrowski (Ruch) w 76 min, za faul; Aleksandr Sthybel (Bug) w 78 min, za niesportowe zachowanie.

Ruch: Sasim – Kalita, Frącek, Kaszak (70 B. Jaremek), Czochrowski, Babiarz, D. Jaremek (46 Wlizło), Binek, Pawlak, Gałka, Zaprawa.

Bug: Żmudziński – Trochimiuk, Żakowski, Więcaszek, Masztaleruk, Wysokiński, Sthybel, J. Jaworski (70 Onacki), Mikulski (60 Garal), A. Jaworski, Chwedoruk.

Granica Dorohusk prowadziła 1:0 w starciu z liderem z Rejowca. Po ponad godzinie gry drugą żółtą kartkę ujrzał Patryk Ruszkiewicz i gospodarze grali w osłabieniu. – Po strzeleniu pierwszego gola odkryliśmy się za bardzo, dążyliśmy do podwyższenia wyniku. Grając w osłabieniu przeszliśmy na trzech zawodników w obronie. Po 75 minucie po prostu opadliśmy z sił i lider to wykorzystał – ocenia grający trener Granicy Marek Grzywna. – Z przebiegu gry to gospodarze byli lepsi. Zagraliśmy słabe spotkanie, dopiero w końcówce wypracowane sytuacje zamieniliśmy na bramki. Kto wie jaki wynik byłby do przerwy, gdyby w 26 minucie Kacper Terlecki wykorzystał sytuację sam na sam – mówi kierownik Unii Rejowiec Marcin Palonka.

Granica Dorohusk – Unia Rejowiec 1:3 (1:0)

Bramki: Kamola (44) – A. Czerwiński (79), Sąsiadek (81, 80 + 4).

Czerwona kartka: Patryk Ruszkiewicz (Granica) w 65 min, za drugą żółtą.

Granica: Kopeć – P. Ruszkiewicz, Marek Grzywna, Gregorczuk, Piotrowski, Niemiec, Pieczykolan (60 Kubiak), A. Antoniak, Kamola, Świderski, Swatek.

Rejowiec: Pastuszak – Bohuniuk, J. Czerwiński, Brzezicki, Paśnik, A. Czerwiński, Pawlicha, Sąsiadek, Chybiak, Rossa, Szczepanik (24 Terlecki, 68 Górny).

Spółdzielca Siedliszcze wykorzystał swoją szansę na podreperowanie konta punktowego. Gospodarze mierzyli się z outsiderem Startem-Regent Pawłów. – Nie zagraliśmy dobrego meczu. Niepotrzebnie dostosowaliśmy się do poziomu gry przeciwnika. W naszej grze było dużo chaosu, wynik jest lepszy niż gra – twierdzi trener Spółdzielcy Dariusz Kuchta.

Z pewnością na długo spotkanie zapamięta Damian Dziewulski. Napastnik ustrzelił hat-tricka, co ciekawe tylko z rzutów karnych. – Pierwsza „11” została podyktowana za faul na Oskarze Karwacie, dwie kolejne za zagranie ręką gości – wyjaśnia Kuchta.

Goście mają mieszane uczucia co do rzutów karnych. – Pierwszy był dość kontrowersyjny, przy drugim ręka naszego zawodnika została nabita z dwóch metrów – mówi Grzegorz Mazurek, prezes Startu-Regent Pawłów. Z powodu przełożenia godziny i daty meczu z niedzieli na sobotę goście przyjechali tylko w 13-osobowym składzie. – Na boisku mieliśmy aż trzech bramkarzy. Nie mamy napastników. Z powodu godziny 13 w sobotę zabrakło aż pięciu zawodników z podstawowej jedenastki. Nie mogli zwolnić się z pracy. Pewnie i tak rywal wygrałby z nami, po co więc zmieniać termin z niedzieli na sobotę – mówi prezes Startu-Regent.

Spółdzielca Siedliszcze – Start-Regent Pawłów 4:0 (1:0)

Bramki: Dziewulski (25 z karnego, 68 z karnego, 70 z karnego), Wawruszak (74).

Spółdzielca: Pawlak – Daniel Orłowski, Wawruszak (80 Braniewski), Osoba, Poliszuk (76 Socha ), Lechowski (76 Pasternak), B. Mazurek (46 Mróz), Sawicki, Karwat, Dziewulski (85 Śliwiński), Jędruszak.

Start-Regent: Skrzypa – Bobrowski (86 Cichosz), Celegrat, A. Mazurek, Błaziak, Siepsiak, Woźniak, Studziński, Żukowski, Wasiński (80 Kozłowski), Krystian Kister.

Frassati Fajsławice – Agros Suchawa 5:0 (2:0)

Bramki: P. Przebirowski (2, 79, 82), Młynarczyk (41), S. Gieracz (89).

Frassati: Mazur – K. Przebirowski, Suszek, P. Przebirowski, Ciempiel, Młynarczyk, Gęca (88 Janiszek), Dunda, Chruściel (89 Robak), Karol Błaziak (73 S. Gieracz), Kostka (85 Przybylski).

Agros: Oreńczuk – Mikulski, Karczewski, Lejko, Węgliński, Sekulski (62 Gruszczyński), Baj (68 Książak), K. Staszewski, Piotrowski, Boczuliński, S. Staszewski (80 Kukiełka).

Orzeł Srebrzyszcze – Ogniwo Wierzbica 1:3 (1:1)

Bramki: Rzeszut (44) – Plipczuk (37 z karnego), Dzierba (62), Stańczuk (90 + 2).

W 43 min Hubert Pilipczuk (Ogniwo) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Orła).

Orzeł: Kuryś – Horbatenko (65 Kwietniewski), Bazela, Trusiuk, L. Wójcicki, M. Wójcicki, Radecki (70 Czapla), M. Olender, Ł. Tatysiak, Nestorowicz (75 Betiuk), Rzeszut.

Ogniwo: Wojnowski – Kłos, Szanfisz, Pełczyński, Siwek, Dragan (78 Stańczuk), Chlebiuk, Pilipczuk, Dzierba (90 Krzyżanowski), K. Klimowicz (85 D. Klimowicz), Bąk.

Unia Białopole – Hutnik Dubeczno 2:1 (0:0)

Bramki: Sz. Łukaszewski (54), Steciuk (68) – Kaczanowski (56).

W 68 min Szymon Sarzyński (Białopole) nie wykorzystał rzutu karnego (odbił bramkarz Hutnika). Dobitka Dawida Steciuka już była skuteczna.

Białopole: Wójtowicz – K. Piekaruk (28 Lewkowicz, 75 J. Łukaszewski), S. Domińczuk, Steciuk, Sz. Łukaszewski, B. Domińczuk, Zdybel (60 G. Piekaruk), M. Cor, K. Cor, Ostrowski (56 Sarzyński), Gąsiorowski (68 Skorupa).

Hutnik: Jaworski – Jędruszak, Struski, Mitrut (82 Antoniuk), Gałąska, Kaczanowski, Nowicki, P. Stalbowski, Korzeniowski (55 Zamościński), Głuch, M. Stalbowski.

Hetman Żółkiewka – Znicz Siennica Różana 3:0 (1:0)

Bramki: Sawicki (1), Małek (55), Basiak (70 z karnego).

Hetman: Ścibak – Żdziebło, Gieleta, Widz, Małek, Rycerz (75 P. Prus), Amerla (64 K. Prus), Puchala (75 Więczkowski), Sawicki, Koprucha, Basiak.

Znicz: Karczamarek – Ciechan, Basiński (60 Oleksyn), Dąbski, Bryda, Pylak (70 Żelisko), Kamiński, Olszyna, Żebrowski, K. Mazurek, Fedak (75 M. Zając).