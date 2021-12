Ogniwo Wierzbica, czyli mistrzowie ataku i obrony

Drużyna okazała się minimalnie gorsza od triumfatora rozgrywek chełmskiej „okręgowki” Unii Rejowiec. Do mistrza jesieni traci tylko punkt. W bezpośrednim starciu obu ekip lepsi okazali się piłkarze z Rejowca, którzy wygrali 3:1 wykorzystując atut własnego boiska.

Od wakacji Ogniwo prowadzi Krzysztof Bodziak, który zastąpił Tomasza Ciechońskiego. Ostatni zastąpił wiosną Sławomira Skorupskiego. Zatrudnienie Bodziaka, szkoleniowca z Łęcznej, specjalisty od motoryki, wytyczało kierunek rozwoju klubu z Wierzbicy. Zwiększyła się frekwencja na treningach, od początku trener zaskarbił sobie zaufanie piłkarzy. Już w okresie przygotowawczym Ogniwo rozpoczęło od mocnego uderzenia. W sparingach pokonało Błękit Cyców 4:2, Piaskovię Piaski 3:2 i Sawenę Sawin 10:1. Na tydzień przed inauguracją sezonu zwyciężyło Vitrum Wola Uhruska 8:3 w drugiej rundzie Pucharu Polski LZPN Oddział Chełm. W wakacje pojawiło się czterech nowych zawodników: bramkarz Tomasz Wojnowski z Kujawiaka Kowal, pomocnik Miłosz Pełczyński z juniorów Górnika Łęczna oraz młodzieżowcy w Chełmianki Nikodem Dzierba i Eryk Krzyżanowski.

Wysoki poziom podopieczni trenera Bodziaka prezentowali także w rundzie jesiennej. Z 13 spotkań wygrali dziewięć. Raz zostali pokonani, właśnie przez Unię Rejowiec, na koncie mają jeszcze trzy remisy. Ogniowo podzieliło się punktami w meczu u siebie z Bugiem Hanna (1:1) oraz w spotkaniach wyjazdowych ze Spółdzielcą Siedliszcze (3:3) i Unią Białopole (1:1). – W spotkaniu w Rejowcu to my graliśmy piłką, a Unia strzelała gole. Z kolei w meczach z Bugiem i Spółdzielcą powinniśmy zainkasować komplety punktów. Natomiast remis z Unią Białopole nas satysfakcjonuje. W 95 minucie to Unia miała piłkę meczową na zwycięstwo. Patrząc na całość rundy nasz dorobek mógł być jeszcze bardziej okazały – ocenia Artur Wawruszak, kierownik zespołu z Wierzbicy.

Wicemistrz rundy jesiennej jest mistrzem ataku i obrony. Drużyna może pochwalić się największą liczbą strzelonych goli (48). Z kolei tylko 13 straconych bramek to najmniej ze wszystkich ekip w lidze. Jeśli tak dobry wynik i wysokie drugie miejsce z półmetka rozgrywek utrzymane zostanie do końca rudy rewanżowej świadczyć to będzie o tym, że Ogniwo zrealizuje przedsezonowe plany. – Interesuje nas pierwsza trójka – takie zadanie postawiliśmy przed nowym szkoleniowcem – zapowiadał przed sezonem Wawruszak.

Przyjście Krzysztofa Bodziaka odmieniło drużynę. – Dużo biegamy, gramy piłką, strzeliliśmy najwięcej goli w lidze. Trener kładzie także duży nacisk na taktykę, co jest bardzo dobrym ruchem. W każdym meczu posiadamy piłkę, wypracowujemy mnóstwo sytuacji strzeleckich – cieszy się kierownik.

Ogniwo nie chce poprzestać na drugiej lokacie. Do pierwszego miejsca wicemistrz traci tylko punkt. – To niewiele. Wiosną chcemy powalczyć o zwycięstwo w lidze. Tym bardziej, że mecz z prowadząca w tabeli Unią Rejowiec zagramy u siebie. Runda rewanżowa na pewno będzie ciekawa – zapowiada Wawruszak.