Pięć goli w 12 minut. Grała Keeza chełmska klasa okręgowa

Po ostatniej porażce 0:3 w meczu „na szczycie” z Ogniwem Wierzbica Unia Rejowiec straciła fotel lidera. Przed spotkaniem z Agrosem gospodarze byli solidnie zmotywowani i żądni sukcesu. – Każda porażka boli. Straciliśmy komplet punktów w Wierzbicy i w meczu u siebie zamierzaliśmy wygrać z zespołem z Suchawy – mówi grający kierownik Unii Marcin Palonka.

Stawką był powrót na fotel lidera, przynajmniej do zaplanowanego na sobotnie późne popołudnie meczu Bugu Hanna z Orłem Srebrzyszcze. Ekipa z Rejowca nie miała problemów z odniesieniem zwycięstwa. – Mogliśmy wygrać wyżej. Mieliśmy swoje okazje, ale ich nie wykorzystaliśmy – mówi kierownik Unii.

Już do przerwy miejscowi prowadzili 2:0 po trafieniach Jakuba Czerwińskiego i Romana Rossy. Po zmianie stron na listę strzelców wpisali się również dwukrotnie Adrian Czerwiński, Mikołaj Nowaczek i ponownie Rossa. Drugą bramkę Adrian Czerwiński zdobył z rzutu karnego. „11” została podyktowana za faul właśnie na egzekutorze karnego. Z kolei ostatnie trafienie sobotniego spotkania to dzieło Romana Rossy, który uderzył z rzutu wolnego sprzed pola karnego.

Inkasując komplet punktów Unia na chwilę powróciła na pierwsze miejsce w tabeli. Wszystko wskazuje na to, że obecnym sezonie rywalizacja o końcowe zwycięstwo w klasyfikacji będzie niezwykle interesująca i ciekawa. – Gramy do końca sezonu. Walczymy o zwycięstwo z każdym kolejnym przeciwnikiem. Co wyniknie z takiego naszego nastawienia, przekonamy się na koniec sezonu – mówi Palonka.

Unia i Agros zagrali w sobotę o godzinie 11. To dość niecodzienny termin. Powód? – Nasi piłkarze mają wesele u kolegi. Chcieli na spokojnie pomóc drużynie w walce o punkty, a po południu świętować. Dlatego zmieniliśmy, zgodnie z przepisami prawa, godzinę meczu – tłumaczy kierownik Unii.

Ze zmiany niezbyt cieszyli się goście. – Graliśmy w sobotę. Z różnych powodów zabrakło aż sześciu zawodników z podstawowego składu. Z konieczności wystąpiliśmy tylko w 10-osobowym składzie. Nie było szans na zmiany. Drugi bramkarz Siergiej Tymoszczuk musiał pomóc kolegom w polu. To wszystko daje nam obraz naszych możliwości w spotkaniu z Unią – mówi szkoleniowiec Agrosu Jacek Płoszaj.

Unia Rejowiec – Agros Suchawa 6:0 (2:0)

Bramki: J. Czerwiński (14), Rossa (26, 90), A. Czerwiński (51, 88 z karnego), Nowaczek (78).

Rejowiec: Pastuszak – Kloc, Bohuniuk (70 Jersak), Szajduk (68 Brzezicki), J. Czerwiński (64 Nowaczek), Paśnik, A. Czerwiński, Rossa, Pawlicha, Chybiak (85 Palonka), Górny.

Agros: Oreńczuk – Piotrowski, Karczewski, Węgliński, Mikulski, Tymoszczuk, S. Staszewski, Witkowski, Semeniuk, Kukiełka.

Byliśmy przygotowani na to, że drużyna gospodarzy będzie chciała udowodnić, że jest od nas lepsza. Nie przypuszczaliśmy jednak, że tak szybko stracimy aż trzy bramki. Trzy nasze błędy odebrały wolę walki o korzystny wynik – analizuje szkoleniowiec Orła Dominik Drewiecki.

Początek meczu w Hannie był udany dla przyjezdnych, którzy już w 15 minucie objęli prowadzenie po strzale Mariusza Olendra. Gospodarze odpowiedzieli w odstępie dwóch minut. Najpierw trafił najskuteczniejszy zawodnik Bugu Mateusz Chwedoruk, a następnie na 2:1 podwyższył grający prezes Hubert Kowalik. – Mimo że wygraliśmy pierwszą połowę, to zdenerwowała nas stracona bramka na 0:1. W szatni powiedzieliśmy sobie kilka męskich słów i na drugą część wyszła już zupełnie inna drużyna. Cieszę się, że zespół zareagował właściwie na takie wydarzenia. Gdyśmy z takim nastawieniem zagrali od pierwszych minut to wynik spotkania byłby pewnie wyższy – mówi trener Bugu Paweł Oponowicz.

Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 8:1. – Rywal zasłużył na zwycięstwo. Bug to wyróżniająca się drużyna w naszej lidze. My do końca będziemy walczyć o utrzymanie – mówi Drewiecki.

Bug Hanna – Orzeł Srebrzyszcze 8:1 (2:1)

Bramki: Chwedoruk (17, 53, 57, 62 z karnego), Kowalik (19), A. Jaworski (55), Mirończuk (65), Onacki (80) – M. Olender (15).

Bug: Żmudziński (69 Hojda) – Trochimiuk, Żakowki, Mirończuk, Masztaleruk, A. Jaworski (66 J. Jaworski), Kowalik (69 Onacki), Mikulski (46 Babkiewicz), Wiraszka, Chwedoruk, Więcaszek.

Orzeł: Kuryś – Nazaruk, Bazela (60 Radecki), Trusiuk, Ł. Tatysiak, M. Olender, Malinowski (60 Rzeszut), Ł. Wójcicki, M. Wójcicki, Tomaszewski (65 Horbatenko), A. Olender.

Wyniki: Ogniwo Wierzbica – Frassati Fajsławice 4:1 * Unia Rejowiec – Agros Suchawa 6:0 * Bug Hanna – Orzeł Srebrzyszcze * Start Pawłów – Granica Dorohusk 2:2 * Znicz Siennica Różana – Spółdzielca Siedliszcze 1:0 * Hetman Żółkiewka – Unia Białopole 2:6 * Hutnik Dubeczno – Ruch Izbica 0:6