Zadecydował jeden punkt. Podsumowanie chełmskiej klasy okręgowej

Kibice w Wierzbicy i Gminie Chełmie do końca nie byli pewni, która z drużyn wywalczy prawo gry w nowym sezonie w wyższej klasie rozgrywkowej. Taka sytuacja nie często zdarzała się w rywalizacji chełmskiej „okręgówki”. Od początku sezonu kandydatów do awansu upatrywano właśnie w zespołach Ogniwa oraz trójki spadkowiczów z IV ligi. Drużyna z Wierzbicy w sezonie 2021/2022 zajęła drugie miejsce przegrywając pierwszą lokatę z Bugiem Hanna, który tym samym podjął rękawicę i zgłosił się do rozgrywek. Z kolei wśród spadkowiczów z IV ligi byli Kłos Gmina Chełm, Włodawianka Włodawa oraz Brat-Cukrownik Siennica Nadolna. Z tej trójki najlepiej po degradacji zapowiadał się chełmski zespół. - Zaszły u nas zmiany kadrowe, ale w każdym kolejny meczu będziemy walczyć o zwycięstwo - mówił przed minionym sezonem Robert Tarnowski, były już trener Kłosa Gmina Chełm.

Od kilku sezonów Ogniwo prezentowało wysoką formę. W rozgrywkach 2018/2019 było trzecie. W skróconym z powodu pandemii Covid-19 sezonie 2019/2020 sklasyfikowane zostało na czwartej pozycji. Przez kolejne dwa lata robiło progres, poprawiając wynik. I tak, w latach 2020/2021 zakończyło rywalizację na trzecim, a rok temu - drugim miejscu. Atutem drużyny prowadzonej przez trenera Krzysztofa Bodziaka był przede wszystkim sam szkoleniowiec. Opiekun zespołu jest bowiem specjalistą od przygotowania motorycznego. Pracując z Ogniwie jednocześnie odpowiedzialny był za przygotowanie młodzieży w Górniku Łęczna. Jak można się było przekonać piłkarze z Wierzbicy nie narzekali na brak sił, walczyli do końca.

Długo Ogniwo i Kłos tasowały się miejscami w tabeli. Pierwsza i druga pozycja, tylko te interesowały piłkarzy obu drużyn. - Walczymy do końca. Chcemy wygrywać w każdym kolejnym spotkaniu. Interesuje nas zwycięstwo w lidze i awans - mówił Damian Gałecki, grający kierownik Ogniwa. Pod koniec rundy rewanżowej z powodów osobistych z drużyną Kłosa rozstał się trener Robert Tarnowski. Zastąpił go Tomasz Hawryluk. - Do końca walczymy o zwycięstwo w meczach i rozgrywkach - zapowiadał nowy opiekun spadkowicza z IV ligi.

O tym, że łatwiej jest spaść niż awansować do wyższej ligi, podopieczni trenerów Tarnowskiego i Hawryluka mogli przekonać się w minionym sezonie. Obie drużyny wykorzystały atut własnego boiska. W bezpośrednim spotkaniu Ogniwo zwyciężyło 2:0, Kłos Gmina Chełm 1:0. Na koncie zwycięzcy keeza chełmskiej klasy okręgowej znalazło się 67 punktów w 26 meczach. Eryk Klimowicz i koledzy wygrali 22 mecze. W dorobku Ogniwa są też remis i trzy porażki. Podział punktów trafił się u siebie z Hetmanem Żółkiewka (2:2). Przegrane zdarzyły się na wyjeździe. Oprócz straty punktów z Kłosem, mistrz chełmskiej „okręgówki” przegrał z Unią Rejowiec i Ruchem Izbica. Oba mecze rywale Ogniwa wygrali po 3:0. ęCo ciekawe, liczba strzelonych goli triumfatora rozgrywek przekroczyła setkę - 102. Również liczba straconych bramek budzi szacunek - tylko 20. Lepszy pod tym względem był Kłos (17, przy 76 zdobytych). Licznik wicemistrza z Gminy Chełm to 21 wygranych, trzy remisy i tylko dwie porażki. Oprócz straty kompletu punktów w Wierzbicy, wpadka przytrafiła się Kłosowi w spotkaniu u siebie, 13 maja, z Orłem Srebrzyszcze (1:2). Remisami zakończyły się wyprawy do Włodawy i Dorohuska (po 1:1) oraz starcie u siebie z Włodawianką (2:2). Kłos i Ogniwo z przytupem zakończyły miniony sezon. Zwycięzca rozgrywek rozbił zdegradowanego już wcześniej Znicza Siennica Różana 8:0, zaś ekipa z Gminy Chełm wygrała na wyjeździe z Hetmanem Żółkiewka 4:0. Na finiszu Ogniwo zgromadziło o jeden punkt więcej niż Kłos. Zespół z Wierzbicy zadebiutuje w rozgrywkach IV ligi.

LICZBY KEEZA CHEŁMSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2022/2023

146 - tyle bramek stracił Znicz Siennica Różana

102 - to liczba strzelonych goli przez Ogniwo Wierzbica

91 - tyle goli dał sobie strzelić beniaminek chełmskiej „okręgówki” Victoria Żmudź

67 - tyle punktów zgromadził w sezonie zwycięzca rozgrywek Ogniwo Wierzbica

66 - to dorobek punktowy drugiego w klasyfikacji Kłosa Gmina Chełm

22 - tyle meczów wygrało Ogniwo Wierzbica

20 - tylko bramek stracił zwycięzca rozgrywek Ogniwo Wierzbica

17 - to liczba goli, które dał sobie wbić wicemistrz Kłos Gmina Chełm

12 - to liczba bramek straconych w jednym meczu przez Znicza Siennica Różana. Po 0:12 Znicz przegrał na wyjeździe z Unią Rejowiec i Ruchem Izbica

1 - tyle zwycięstw odniósł Znicza Siennica Różana

0 - to ilość meczów remisowych w wykonaniu Znicza Siennica Różana