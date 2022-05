GKS Górnik Łęczna kontra KKS Czarni Antrans Sosnowiec

Wszystko wskazuje, że mistrzostwo Polski uciekło już Górnikowi bezpowrotnie. Słabsza dyspozycja na początku rundy sprawiła, że TME UKS SMS Łódź zbudował sobie dość bezpieczną przewagę. Nie roztrwonił jej w ostatnich, teoretycznie trudniejszych spotkaniach i jest już o krok od złotego medalu. Aby go wywalczyć, łodzianki muszą w niedzielę pokonać w Krakowie miejscowy AZS UJ.

Górnik ma więc jeszcze minimalne szanse na mistrzostwo, ale potrzebuje w dwóch ostatnich kolejkach pokonać KKS Czarni Antrans Sosnowiec oraz Olimpię Szczecin. Jeżeli tak się stanie, a łodzianki stracą w tym spotkaniach 4 pkt, to Górnik znowu zostanie liderem Ekstraligi.

Wydaje się jednak, że podopieczne Roberta Makarewicza powinny przede wszystkim skupić się na walce o srebro. Ich rywalem w tym wyścigu są Czarni, którzy mają tyle samo punktów co Górnik. Do bezpośredniej konfrontacji obu ekip dojdzie w niedzielę. Mecz odbędzie się w Łęcznej, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 10.15. – Wciąż wierzę w możliwość wywalczenia złotego medalu mistrzostw Polski. Mecz z Czarnymi jest bardzo ważny i właśnie na tym się teraz skupiamy. Nie patrzymy w tabelę, a na siebie. Musimy wygrać pozostałe spotkania, tak jak zrobiłyśmy to w Bielsku-Białej – powiedziała klubowym mediom Milena Kazanowska.

Ona w niedzielnym spotkaniu z Rekordem była gwiazdą pierwszej wielkości. Wprawdzie rywalizację zaczęła na ławce, to po wejściu na boisko zdobyła 2 bramki. – Czuję wielką radość z tego, że mogłam pomóc drużynie. Wiem, że każda tak mała rzecz jak strzelenie bramki, pomaga w nabieraniu pewności w meczu, ale i w uspokajaniu tempa gry.. Nie ukrywam swoich emocji po zdobyciu gola. Gdy w Bielsku trafiłam po raz drugi, nie mogłam w to uwierzyć – nie sądziłam, że mogę strzelić dwie bramki w jednym meczu. Daje mi to naprawdę dużo radości – wyjaśnia klubowym mediom Kazanowska.

Niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 10.15. Ta nietypowa pora jest spowodowana faktem, że rywalizacja w dwóch ostatnich kolejkach powinna odbyć się w tym samym terminie. Wstęp na trybuny jest bezpłatny.