GKS Górnik Łęczna nie będzie płacić podatku od stadionu

Radni w Łęcznej po raz drugi obradowali w tej kwestii. Przypomnijmy, że na poprzedniej sesji rady miasta, która odbyła się 16 lutego postanowiono, że stowarzyszenie GKS Górnik Łęczna, właściciel stadionu, nie będzie zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości.

Ówczesna decyzja spotkała się ze sporym zaskoczeniem działaczy stowarzyszenia. – Na gorąco nie chcę komentować tej decyzji. Nie poddajemy się i będziemy zastanawiać się nad kolejnymi krokami. W całej sytuacji najbardziej dziwi mnie fakt, że przeciwko zwolnieniu nas z konieczności płacenia podatku głosowali pedagodzy, czy rodzice dzieci, które u nas trenują. To naprawdę dziwna sytuacja – skomentował na łamach Dziennika Wschodniego decyzję radnych Dawid Osowski, prezes GKS Górnik Łęczna.

Kilka godzin później na oficjalnym klubowym portalu wydano komunikat w tej sprawie. – Zarząd Klubu jest bardzo zaskoczony zaistniałą sytuacją i decyzją Rady. Począwszy od 2016 roku Klub, decyzją Rady, był zwalniany z opłacania wyżej wymienionego podatku, co znacznie ułatwiało jego funkcjonowanie i dynamiczny rozwój. Jednocześnie Miasto Łęczna, dzięki zwolnieniu od podatku od nieruchomości, wspierało nas w promowaniu sportu wśród młodych ludzi oraz przyczyniało się do promowania Łęcznej w Polsce, ale i na świecie. Wychowywanie młodych sportowców nadal jest naszym priorytetem, a przyjęta uchwała wpłynie na te cele niekorzystnie. Zarząd Klubu, na czele z Prezesem Dawidem Osowskim, podejmie niebawem kolejne kroki, o których będziemy informować. Dziękujemy też ośmiu Radnym, którzy stanęli po stronie Klubu – czytamy na stronie gksgornik.leczna.pl

W miniony piątek na kolejnej sesji rady miasta ponownie pochylono się nad podjęciem uchwały w sprawie „zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową”. Tym razem kwestia rozstrzygnęła się pozytywnie dla GKS Górnika Łęczna. – Mamy dobrą informację. Radni Rady Miejskiej w Łęcznej po serii burzliwych, ale merytorycznych rozmów z zarządem naszego klubu (18 głosów “za”, dwie osoby wstrzymały się od głosu) podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionu oraz boisk treningowych GKS Górnika Łęczna. Co ważne, taki stan rzeczy będzie obowiązywał co najmniej do końca 2023 roku – napisano w komunikacie na oficjalnym klubowym portalu. – Dziękujemy Radnym za uszanowanie naszych postulatów. Podziękowania należą się także Wam, drodzy Kibice. Wy również przyczyniliście się do pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia tej sprawy – dodano.