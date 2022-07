GKS Górnik Łęczna wznowił treningi

W tym gronie były wszystkie zakontraktowane w trwającym okienku transferowym piłkarki, czyli Klaudia Fabova, Kinga Bużan, Jagoda Cyraniak, Julia Piętakiewicz, Sandra Urbańczyk oraz Inez Sikora. Ta ostatnia ćwiczyła jednak indywidualnie, podobnie jak chociażby Emilia Szczymczak i Dominika Dereń. Cała trójka dochodzi do siebie po urazach. Dłuższa przerwa natomiast czeka kontuzjowane od dłuższego czasu Agatę Guściorę, Marcjannę Zawadzką i Aleksandre Posiewkę.

Podczas pierwszej jednostki treningowej wprowadzono dużo wysiłku tlenowego. Robert Makarewicz chciał również, aby jego zawodniczki lekko oswoiły się z piłkami. – Zakontraktowaliśmy dużo młodych zawodniczek, ale szkielet zespołu składa się z piłkarek ogranych na wysokim poziomie. Centralne pozycje mamy zabezpieczone przez bardzo mocne piłkarki. Nasza młodzież zresztą też jest gotowa do gry w trudnych spotkaniach – mówi Robert Makarewicz. Warto dodać, że nie jest wykluczone, że skład Górnika zostanie jeszcze poszerzony. Na pierwszym planie są poszukiwania defensorki, a na tej pozycji są rozważane także zawodniczki zagraniczne.

Pierwszy tydzień łęczniankom mija przede wszystkim na przystosowywaniu organizmów do zwiększonego wysiłku. Dzisiaj w klubie odbędą się testy motoryczne, a ten cykl zakończy piątkowa gra wewnętrzna. 20 lipca Górnik wyjedzie do Białegostoku na dwudniowy turniej. Następnie bezpośrednio z Podlasia uda się do Morąga na zgrupowanie, które potrwa tydzień. W jego trakcie zaplanowane są towarzyskie gry z AP Lotos Gdański i Stomilankami Olsztyn. 30 lipca wicemistrzynie Polski zmierzą się z HydroTruck Radom. Ekstraliga ruszy 13 sierpnia, a w pierwszej kolejce Górnika czeka wyjazd do Wrocławia na mecz z miejscowym Śląskiem. Pierwszy raz u siebie łęcznianki zagrają tydzień później, a rywalem będzie Medyk POLOmarket Konin.

Nowy klub Giętkowskiej

Zofia Giętkowska w nadchodzącym sezonie będzie reprezentować barwy Pogoni Szczecin. Przypomnijmy, że w poprzednich rozgrywkach grała ona dla Górnika Łęczna. Dla wicemistrzyń Polski zaliczyła 12 spotkań i zdobyła jedną bramkę. Giętkowska w Szczecinie spotka inną byłą zawodniczkę Górnika, Roksanę Ratajczyk.