Motor ma nowego dyrektora sportowego i dyrektora akademii. "Planujemy wzmocnienia każdej formacji"

O tym, że obaj panowie będą pracowali w Motorze mówiło się już od jakiegoś czasu. Kilka tygodni temu pojawiały się plotki, że to Koprukowiak będzie dyrektorem sportowym. Ostatecznie objął jednak inne stanowisko.

Wlaźlik w latach 2010-2015 pracował w Widzewie Łódź. Później był doradcą strategicznym w Escoli Varsovia, a ostatnie sześć lat spędził w Stali Rzeszów. W tym ostatnim klubie miał okazję współpracować chociażby z trenerem Stolarskim, którego sprowadzono na Podkarpacie z Wisły Kraków.

– Witam serdecznie wszystkich sympatyków Motoru. Awans do PKO BP Ekstraklasy stawia przed nami duże wymagania odnośnie klubu i rozwoju drużyny. Wspólnie z Grzegorzem Koprukowiakiem będziemy wspierać sztab trenera Stolarskiego, tak by mógł przygotować zawodników, których będziecie oglądać z rumieńcami na policzkach. Planujemy wzmocnić rywalizację w każdej formacji, prócz boków obrony – mówi nowy dyrektor sportowy żółto-biało-niebieskich.

Koprukowiak zajmie się przede wszystkim akademią. W roli jej szefa zastąpi Artura Gadzickiego, którego umowa wygaśnie wraz z końcem czerwca. Jest współtwórcą projektu Scouts for Football. Przez trzy lata współpracował z akademią Legii Warszawa oraz reprezentacją Norwegii U-20 podczas mistrzostw świata w 2019 roku. W 2019 roku przeniósł się do Pogoni Siedlce, w której był menedżerem oraz dyrektorem sportowym. Wykładał i realizował studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W ramach swoich obowiązków będzie też odpowiedzialny za skauting i wsparcie procesu transferowego.

– Dołączenie do Motoru i możliwość poprowadzenia jego akademii jest dla mnie atrakcyjnym wyzwaniem. Chciałbym, żeby nasza akademia zaczęła dostarczać jakościowych piłkarzy dla pierwszej drużyny. W tym celu planujemy rozwinąć też sieć skautingową – zapewnia Grzegorz Koprukowiak.

Nowy dyrektor także w administracji klubu

Jak informuje Motor, kolejny transfer przeprowadzono także w klubowej administracji. Jej dyrektorem została właśnie Aleksandra Wiater. Z żółto-biało-niebieskimi związana jest od 2016 roku. Zaczynała w roli wolontariuszki. W 2020 roku została specjalistą ds. administracji. Od grudnia 2022 roku pracowała za to w dziale licencji Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Jest mi niezmiernie miło wrócić do Motoru, który miał zawsze szczególne miejsce w moim sercu i ponownie wziąć udział w jego rozwoju, tym razem w nowej roli. Zależy mi w pierwszej kolejności na uporządkowaniu działań związanych z administracją i organizacją klubu. Administracja funkcjonuje dobrze, ale w związku z awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej pojawiło się jednak wiele nowych zadań, które musimy zrealizować. Promocja do PKO BP Ekstraklasy to nie tylko większe wymagania pod względem sportowym, ale również organizacyjnym. Chciałabym kontynuować pozytywne zmiany, które rozpoczęły się w ostatnim czasie, a także wprowadzać nowe inicjatywy, które przyczynią się do dalszego rozwoju naszego klubu – mówi Aleksandra Wiater.