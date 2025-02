Rafał Górak (GKS Katowice)

– Jesteśmy bardzo rozczarowani, wydaje mi się, że straciliśmy w Lublinie trzy punkty. Jestem bardzo zadowolony z gry zespołu, przede wszystkim w ofensywie. Naprawdę chylę przed nimi głowę, bo grali doskonały z punktu widzenia ofensywnego mecz. Niestety, nie dało nam to punktów. Musimy przeanalizować trzy stracone bramki, stąd ta porażka. Wydaje mi się, że przegrał jednak zespół zdecydowanie lepszy na boisku. Bardzo ciężko wygrać, kiedy traci się trzy gole. Powinniśmy uniknąć tych bramek, rzadko zdarza się, że tracąc trzy gole jesteś w stanie wygrać 4:3.

Mateusz Stolarski (Motor Lublin)

– Bardzo się cieszę, że wygraliśmy, bo nie jest łatwo grać, kiedy nie wygrywasz od czterech spotkań. Nie obawiałem się o to, co się dzieje wewnątrz drużyny, bo widziałem, jak pracują. W meczu z Jagiellonią zagraliśmy dobre 45 minut, a potem wiadomo była czerwona kartka. Pojawiła się jednak narracja, że coś jest nie tak, że Motor wpada w kryzys, że ta runda może już nie być taka dobra. Jeżeli pracujesz codziennie tak samo, to minimalizujesz to ryzyko kryzysu. Dobra energia po wygranym lub nie przegranym meczu powoduje, że cały czas się budujesz. My przegraliśmy dwa razy i zaczęło się wkradać może nie zdenerwowanie, ale brak takiego naszego rytmu. Chwała drużynie, że wygrała, bo graliśmy z bardzo dobrym zespołem, zespołem, który był lepszy, jeśli chodzi o wiele momentów w meczu. Natomiast tym bardziej chwała, bo gdy ci idzie, masz serię, jesteś na dobrej fali, zwycięstwa może nie przychodzą łatwiej, ale budują takie przekonanie, że zaraz „wciśniesz”. Zespół dostał bramkę na początku, odrobił, wyszedł na prowadzenie, potem było wyrównanie i znowu odbiliśmy. To jest duża mentalność, szacunek dla nich. Czy możemy grać lepiej? Oczywiście. Czy wymagamy lepszej gry? Oczywiście. To jest jednak ekstraklasa. Cracovia nie wygrała od ośmiu meczów, Lech czy Raków miały swoje kryzysy, a my jesteśmy beniaminkiem. Cieszę się, że nie było dłuższej, gorszej serii. Mamy 32 punkty i 12 spotkań, żeby zdobyć minimum osiem punktów i zrealizować cel, jakim było utrzymanie. Potem będziemy patrzyli, co możemy zrobić dalej.

Kacper Rosa...

– Odkąd wszedł do bramki miał zdecydowanie więcej lepszych meczów niż słabszych. Buduje też swoją pozycję w ekstraklasie. Cieszę się, że sobie pomógł. W paru sytuacjach sam sobie nabijał te interwencje, ale fajnie, że wybronił. Jestem pełen uznania za dwie interwencje, które uchroniły nas od straty bramki, pomogły też przetrwać trudne momenty meczu. Zgadzam się, że to był bardzo dobry występ Kacpra.

Początki pierwszej i drugiej połowy...

– Chciałbym wiedzieć, co się stało. Czasem wychodzisz bardzo mocno zdeterminowany, żeby sobie ustawić te pierwsze minuty. Nawet jak jesteś dobrze nastawiony, żeby w te pojedynki wchodzić, a uważam, że byliśmy dobrze nastawieni, to, nie lubię sprowadzać piłki do szczęścia, czasem ta jedna czy druga „stykówka” wygrana może napędzać przeciwnika. Było parę takich przebitek i po odbiorze niecelnych podań, to napędziło „Gieksę”. Nie chcę mówić bez analizy wideo. W pierwszej połowie rywale weszli w mecz bardzo mocno. W drugiej „Gieksa” miała piłkę, ale nie tworzyła nic groźnego. Wiedzieliśmy, że Galan będzie „łamał” do środka. Nawet powiedziałem zawodnikom, że bardziej zaakceptujemy, jeżeli minie was do linii niż, jak minie do środka. To jego firmowe zagranie, zrobił to przy bramce i ponieśliśmy konsekwencje złych początków. To były słabe momenty i musimy je poprawić.

Co zdecydowało, że udało się wygrać pierwszy mecz w 2025 roku...

– Byliśmy bardzo skuteczni w momentach, które mieliśmy. Z Lechią było wiele niewiadomych. Mogliśmy grać lepiej z piłką, ale prowadziliśmy 1:0 i mogliśmy to lepiej dowieźć do końca. Z Koroną nasz najsłabszy mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie. O ile rozumiem karnego z Lechią, to nie rozumiem z Koroną. Potem stworzyliśmy trzy duże sytuacje, z czego powinniśmy coś strzelić. Z Jagiellonią czerwona kartka i jakość rywala. Tam była nasza najlepsza pierwsza połowa, a zabrakło bramki. Przeciwnik miał tyle sytuacji, co my i strzelił. Po przerwie graliśmy w dziesiątkę. Z GKS Katowice byliśmy konsekwentni, może stworzyliśmy cztery sytuacje, a trzy wykorzystaliśmy. Chwała za to zawodnikom, bardzo się cieszę, że mamy trzy punkty, bo to jest w piłce najważniejsze.

Kibice...

– Szacunek, że jest poniedziałek. Dodatkowo, minęło pierwsze wow na ekstraklasę. Mimo wyników, które mówiąc bardzo ogólnie mogą być niezadowalające przychodzi dla Rafała i dla drużyny blisko 12 tysięcy ludzi, to tylko pokazuje, że to wsparcie jest cały czas. Podchodząc pod sektor kibiców, patrząc na ten pełny stadion czuć, że trzeba dla tych ludzi zrobić coś więcej. Pożegnaliśmy Rafała, ja mówiłem zawodnikom, że nie będziemy ze sobą na całe życie, ale z nami zostaną wspomnienia i chwile, które budujemy w swoich karierach, doświadczeniach życiowych i fajnie byłoby być częścią tego pożegnania, zakończonego zwycięstwem, z ludźmi, którzy pomogli ci zrobić sukces. Bardzo dziękuję Rafałowi za te lata, które tutaj spędził i to jakim był człowiekiem. Za mojej kadencji nie był podstawowym piłkarzem, ale trzymał szatnię, trzymał entuzjazm i energię, budował ludzi dookoła i zasłużył na godne pożegnanie, a drużyna i społeczność Motoru to zrobiła. Cieszę się, że się nawzajem wszyscy budujemy, bo naprawdę łatwiej się gra, gdy ma się wokół się wsparcie i dobrych ludzi, a to w Lublinie się czuje. Na to trzeba jednak zasłużyć, a ta drużyna na razie to robi i mam nadzieję, że tak będzie dalej.