Wisła Płock - Górnik Łęczna 2:1 [na żywo]

30' GOOOOOOL DLA WISŁY!!!! Strata piłki w środkowej strefie przez Gola, który był ostro atakowany przez rywala. Z piłką w kierunku bramki popędził Wolski i podobnie jak Szwoch oddał mocny strzał po ziemi, który zatrzepotał w siatce. Gol twierdził, że był faulowany i za protesty został ukarany żółtą kartką

27' Sprytnie rozegrany rzut wolny miejscowych. Bliski szczęścia był Sekulski ale nie zdołał pokonać Gostomskiego z najbliższej odległości. Dodatkowo gracz Wisły faulował bramkarza z Łęcznej

25' Śpiączka widząc lekko wysuniętego bramkarza Wisły zdecydował się na strzał z około 45 metrów. Niestety bez efektu za co przeprosił kolegów

22' GOOOOOOOOOL DLA GÓRNIKA!!!! Janusz Gol przedarł się lewą stroną i będąc już w polu karnym wycofał piłkę do Gąski. Ten uderzył z całej siły i piłka odbijając się od słupka wpadła do bramki gospodarzy!

19' Ofensywne wejście Leandro zakończone dograniem do Śpiączaki, ale ten nie zdołał oddać strzału wycofując piłkę do tyłu

16' Po wrzutce z lewej strony i wybiciu piłki przez obrońców na strzał z woleja zdecydował się Gol uderzając wysoko nad poprzeczką

11' Znów groźnie pod bramką łęcznian. Po dograniu z prawej strony ofiarną interwencją popisał się Gerson przecinając podanie do Sekulskiego. Widać, że zdobyty gol wyraźnie napędził "Nafciarzy"

10' GOOOOOOOOOL DLA WISŁY!!!! Znakomita indywidualna akcja Szwocha. Zawodnik gospodarzy mając na plecach dwóch rywali uwolnił się spod ich opieki, po czym przebiegł blisko 40 metrów z piłką, wpadł w pole karne i mocnym strzałem po ziemi otworzył wynik spotkania!

7' Dośrodkowanie Tomasika ląduje w rękach Gostomskiego

3' Odpowiedź Wisły! Z dystansu mocno huknął Vallo, a Gostomski wyciągnął się jak struna i odbił futbolówkę na rzut rożny. Chwilę później próbował Szwoch uderzając w sam środek bramki

1' Odważnie ruszyli łęcznianie. Po wrzutce Lokilo piłka zostala wybita przed pole karne. Dopadł do niej Drewniak i oddał strzał. Piłka przeszła obok bramki

1' Gramy! Przy piłce Górnik

Oba zespoły właśnie wychodzą na murawę. Wisła zagra dziś w miebiesko-białycjh strojach, Górnik natomiast w czarnych strojach

- Staraliśmy się pozyskać informacje o przeciwniku, choć mieliśmy mało czasu na przygotowanie się do meczu z Wisłą, bo w środę graliśmy w Pucharze Polski. Uważam, że moi zawodnicy są gotowi do gry co trzy dni - powiedział przed kamerami Canal+ Sport Kamil Kiereś.

Dziś trener Kiereś zdecydował się na dwie zmiany w składzie. W miejsce Sergieja Krykuna w wyjściowej jedenastce pojawił się Marcel Wędrychowski, a Daniel Dziwniel zastąpi Michała Golińskiego

Jesienią w Łęcznej lepszy okazał się Górnik. Wygrywając 3:2. Co ciekawe Maciej Gostomski i spółka przegrywali w pewnym momencie 0:2, ale dzięki zabójczej końcowce odwrócili losy tego spotkania. Ówczesna wygrana była pierwszym zwycięstwem zielono-czarnych w tym sezonie.

Wisła Płock - Gornik Łęczna 2:1

Bramki: Szwoch (10), Wolski (33) - Gąska (22).

Wisła: Kamiński – Michalski, Rzeźniczak, Tomasik, Rasak – Wolski, Szwoch, Furman, Cielemięcki – Vallo, Sekulski.

Górnik: Gostomski - Leandro, Rymaniak, Gerson - Lokilo, Drewniak, Gol, Dziwniel - Gąska, Śpiączka, Wędrychowski.