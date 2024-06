Podwójna rola trenera Pavola Stano w Górniku Łęczna

– Zarząd Górnika Łęczna informuje, że trener Stano tymczasowo będzie pełniącym obowiązki dyrektora sportowego. Sytuacja ta będzie miała miejsce do czasu wyboru nowego dyrektora sportowego – czytamy w klubowym komunikacie. – Prowadzimy rozmowy z kilkoma kandydatami na dyrektora sportowego, ale wspólnie z trenerem uznaliśmy, że dla optymalnego przebiegu procesu budowy drużyny na nowy sezon do czasu wyboru nowego dyrektora to właśnie on będzie pełnił tą rolę – powiedział Maciej Grzywa, prezes Górnika Łęczna – dodano.

Zielono-czarni mają za sobą pierwszy letni mecz kontrolny. W środę w starciu z innym pierwszoligowcem Zniczem Pruszków łęcznianie wygrali 2:1 po golach Damiana Gąska i testowanego Senegalczyka Solo Traore z grup młodzieżowych hiszpańskiej Gibony, której seniorzy w tym sezonie osiągnęli największy sukces w historii klubu i zapewnili sobie awans do elitarnej Ligi Mistrzów.

A kto jeszcze przebywa na testach w Łęcznej? W środę na boisku zaprezentowali się: Sebastian Szczytniewski (Chojniczanka Chojnice) i Michał Litwa, ostatnio zawodnik trzecioligowego Górnika Polkowice, a wcześniej Motoru Lublin. Pojawili się także: były zawodnik Huraganu Międzyrzec Podlaski i TOP 54 Biała Podlaska Filip Szabaciuk, który ostatnie lata spędził w Stomilu Olsztyn, Patryk Malamis (Raków Częstochowa, 2005 rocznik), Hubert Turski (Arka Gdynia) oraz Mateusz Broda (Świt Nowy Dwór Mazowiecki).

W czwartek i piątek piłkarzy Górnika czekają kolejne treningi, a w sobotę zespół trenera Stano zagra kolejny sparing. Tym razem do Łęcznej przyjedzie beniaminek pierwszej ligi Pogoń Siedlce. Mecz planowo ma się rozpocząć o godzinie 11.30